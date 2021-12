Auftakt ins Viertelfinale des englischen Carabao-Cups. Die erste Partie des Spieltags bestreiten der FC Arsenal und der AFC Sunderland. Hier seid Ihr richtig, wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach einem schlechten Start in die diesjährige Saison scheinen sich die Gunners aus London wieder gefangen zu haben: Derzeit belegt das Team von Mikel Arteta sogar den vierten Tabellenrang - das wäre die höchste Platzierung seit fast sechs Jahren!

Für den AFC Sunderland hingegen ist es ohnehin schon eine große Überraschung bis ins Viertelfinale gekommen zu sein. Schließlich spielt das Team in der dritten englischen Liga. Nach dem Abstieg aus Premier League 2017 wurde man von der Championship League direkt weiter in die League One durchgereicht. Auf ihrem Weg bis hier hin, schalteten die Black Cats gleich drei Mannschaften aus der zweiten Liga aus. Geht das Wunder weiter?

Arsenal vs. Sunderland, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Arsenal vs. Sunderland, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Während Sky die Rechte aller Premier League-Spiele besitzt, gilt dasselbe nicht für die Übertragung von Spielen des Carabao-Cups. Diese liegt in Händen des Streaminganbieters DAZN.

Arsenal vs. Sunderland, Übertragung: Carabao Cup heute im Livestream

Wer sich das Spiel anschauen möchte, der kann heute ab 20.45 Uhr auf DAZN einschalten. Am Kommentatorenpult wird Michael Born Platz nehmen.

Um den Stream sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein entsprechendes Abonnement. Das Spiel live zu sehen ist demnach nicht kostenlos. Für eine monatliche Mitgliedschaft verlangt das Unternehmen derzeit 14,99€. Wer Geld sparen möchte, dem sei das Jahresabo ans Herz gelegt; hier bezahlt Ihr einmalig 149,99€ und könnt anschließend zwölf Monate lang ein großes Portfolio an Inhalten genießen.

Dazu gehören neben dem Carabao-Cup auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, alle Partien des DFB-Pokals und eine große Auswahl an NBA und NFL-Begegnungen. Hier könnt Ihr direkt das Abonnement buchen, das am Besten zu Euch passt.

Arsenal vs. Sunderland, Übertragung: Carabao Cup heute im TV

Es wird keine Ausstrahlung des Spiels im linearen TV geben. Um den Stream dennoch auf Euren Fernsehen zu spielen, könnt Ihr die DAZN-App verwenden, die auf vielen Smart-TVs installierbar ist. Auch ist dies mittels Google Chromecast möglich.

Arsenal vs. Sunderland, Übertragung: Carabao Cup heute live - Das sind die Spiele des Viertelfinals

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 21. Dezember 20.45 Uhr FC Arsenal AFC Sunderland Mittwoch, 22. Dezember 20.45 Uhr Tottenham Hotapur West Ham United Mittwoch, 22. Dezember 20.45 Uhr FC Brentford FC Chelsea Mittwoch, 22. Dezember 20.45 Uhr FC Liverpool Leicester City

