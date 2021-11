Premiere League: Aston Villa trennt sich von Teammanager Smith

Nach fünf Niederlagen hintereinander in der Premiere League hat sich Aston Villa am Sonntag von Teammanager Dean Smith getrennt. Der Tabellen-15. verlor zuletzt am Freitag gegen den FC Southampton mit 0:1.

Der 50 Jahre alte Coach hatte den Klub 2018 übernommen und in die Erstklassigkeit zurückgeführt. Wie der Verein mitteilte, soll nun in der Länderspielpause ein Nachfolger für den entlassenen Fußballlehrer gefunden werden.

"Wir haben in diesem Jahr keine kontinuierliche Verbesserung mehr bei den Ergebnissen, Auftritten und Tabellenplätzen gesehen", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs zur Begründung der personellen Veränderung.