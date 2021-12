Namhaftes Duell in der Premier League: Manchester United empfängt den FC Arsenal im Old Trafford. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das könnte spannend werden: Zum Abschluss des 14. Spieltags in der Premier League stehen sich am heutigen Donnerstag, den 2. Dezember Manchester United und der FC Arsenal gegenüber - der Tabellenzehnte um Superstar Cristiano Ronaldo empfängt den Fünften aus London im Old Trafford. Los geht es um 21.15 Uhr.

Manchester United gegen Arsenal: Hier bekommt Ihr die Informationen, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker auf keinen Fall verpasst.

Manchester United vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV bekommt Ihr die Partie zwischen ManUnited und Arsenal in Deutschland nicht zu sehen - was nicht bedeuten soll, dass es hierzulande überhaupt keine Live-Übertragung gibt. Sky besitzt nämlich die Rechte an der Premier League und strahlt das namhafte Duell dementsprechend heute im Pay-TV aus.

© getty Cristiano Ronaldo ist Top-Torjäger bei Manchester United.

Ausschau halten müsst Ihr dafür nach dem Kanal Sky Sport 1 oder Sky Sport UHD. Ehe die Begegnung um 21.15 Uhr angestoßen wird, ist um 21 Uhr Übertragungsstart. Als Kommentator im Einsatz ist Wolff Fuss.

Falls Ihr United gegen die Gunners gerne im Livestream schauen möchtet, ist das kein Problem. Sky hat nämlich die Plattformen Sky Go und Sky Ticket, mit denen das möglich ist.

Manchester United vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Dem Treiben in Old Trafford folgen könnt Ihr aber auch simpel hier bei SPOX. Wir stellen nämlich einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr während der 90 Minuten stets über alles Wichtige informiert werden, was sich in Manchester tut. Reinklicken und nichts verpassen!

Manchester United vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Manchester United - FC Arsenal

Manchester United - FC Arsenal Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 14

14 Datum: 2. Dezember 2021

2. Dezember 2021 Anstoß: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester TV: Sky

Livestream: Sky Go , Sky Ticket

, Liveticker: SPOX

Premier League: Tabelle am 14. Spieltag

Fünf Punkte trennen Manchester United und den FC Arsenal in der Tabelle der Premier League derzeit.