Claudio Ranieri neuer Trainer beim FC Watford

Premier-League-Klub FC Watford hat den früheren Meistertrainer Claudio Ranieri verpflichtet. Der erfahrene Italiener (69) erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Aufsteiger am Montag mitteilte.

Ranieri folgt auf Xisco Munoz, den der Tabellen-15. am Sonntag entlassen hatte. Zuletzt war er bis Sommer bei Sampdoria Genua in der Serie A tätig. Sein größter Erfolg ist die Sensationsmeisterschaft mit Leicester City in England 2016.

Auf der Insel war er auch für den FC Chelsea und den FC Fulham tätig. Zudem betreute er unter anderem Topklubs wie Atletico Madrid, Juventus Turin, Inter Mailand oder die AS Rom sowie die griechische Nationalmannschaft.

Sein Debüt für Watford feiert er am 16. Oktober gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.