FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt am 7. Spieltag der Premier League Manchester City zum Topspiel. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

6 Spiele, 4 Siege und 2 Unentschieden - so lautet die Bilanz des FC Liverpool vor dem Topspiel gegen Manchester City. Dabei kommt es auch zum Duell der beiden Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Pep Guardiola (Manchester City).

Manchester City liegt derzeit mit 13 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz und damit einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten FC Liverpool.

FC Liverpool vs. Manchester City - Premier League: Anpfiff, Ort, Stadion

Die Partie zwischen dem FC Liverpool und Manchester City findet am heutigen Sonntag, den 3. Oktober, in Liverpool statt. An der legendären Anfield Road wird das Duell um 17.30 Uhr angepfiffen. Schiedsrichter Paul Tierney wird das Spiel leiten.

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute live im TV und Livestream

Da für die Saison 2021/22 erneut die Übertragungsrechte für die Premier League bei Sky liegen, müssen am Spiel interessierte Fußballfans auch deswegen den Pay-TV-Sender aufrufen, um Liverpool gegen Manchester live und in voller Länge zu verfolgen.

Auf dem Sender Sky Sport 1 HD läuft die Partie, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch dabei als Kommentator durch das Spiel. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff. In der Zeit bis dahin werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream seht Ihr das englische Spitzenspiel. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement. Wer nicht Kunde bei Sky ist, kann das SkyTicket nutzen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

FC Liverpool als Favorit gegen Manchester City?

Der FC Liverpool, die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist in dieser Premier-League Saison noch ungeschlagen. Titelverteidiger ManCity unterlag dagegen zum Saisonstart Tottenham Hotspur. Ein Punkt trennt die beiden Rivalen vor dem direkten Duell.

Nimmt man den Heimvorteil und das jüngste Schützenfest in der Champions League (5:1 in Porto) mit hinzu, kann man die Reds als leicht favorisiert ausmachen. Liverpool würde bei einem Sieg auf jeden Fall wieder Platz eins übernehmen, City müsste mit zwei Toren gewinnen, um Chelsea ganz vorne zu überflügeln.

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel bei Sky zu verfolgen, kann auf andere Art die Partie live verfolgen. SPOX bietet zum Kracher nämlich einen ausführlichen Liveticker an. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff werdet Ihr dabei mit Einträgen zum Spielgeschehen beliefert.

Hier geht's zum Liveticker: FC Liverpool vs. Manchester City.

FC Liverpool vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Milner - Matip - Van Dijk - Robertson - Jones - Fabinho - Henderson - Salah - Mane - Diogo Jota

Alisson - Milner - Matip - Van Dijk - Robertson - Jones - Fabinho - Henderson - Salah - Mane - Diogo Jota Manchester City: Steffen - Mendy - Ake - Ruben Dias - Joao Cancelo - Gündogan - Palmer - Fernandinho - Mahrez - Edozie - Ferran Torres

Premier League: Die aktuelle Tabelle