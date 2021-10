Cristiano Ronaldo bei Manchester United: Fragen und Antworten zu den ersten Wochen des Rückkehrers

Cristiano Ronaldo hat Manchester United mit seinem Last-Minute-Treffer in der Champions League gegen den FC Villarreal den Sieg gerettet - es war schon sein fünftes Tor seit seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zeit für ein Zwischenfazit.

CR7: Wie liefen seine ersten Wochen bei Manchester United?

Kaum war seine Rückkehr zu Manchester United Ende August perfekt, pulverisierte Ronaldo auch schon Rekorde. Allein innerhalb der ersten zwölf Stunden soll das Trikot mit der Rückennummer 7 laut lovethesales.com einen Umsatz von 32,5 Millionen Pfund (37,93 Millionen Euro) erzielt haben. Nach der ersten Woche soll der Umsatz demnach bei 220 Millionen Euro gelegen haben. Den Titel als weltweit meistverkauftes Trikot innerhalb einer Saison hat Ronaldos Shirt damit schon jetzt sicher.

Der Hype um seine Rückkehr zwölf Jahre nach seinem Abschied war riesig. Doch auch sportlich hat der 36-Jährige gleich geliefert. Bei seinem Debüt am 11. September bei Newcastle United (4:1) gelang ein Doppelpack. Auch im darauffolgenden Premier-League-Spiel bei West Ham United traf CR7. Bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa am vergangen Wochenende blieb er torlos.

In der Champions League war der Portugiese in beiden Spielen erfolgreich. Während sein Tor bei der 1:2-Niederlage bei den Young Boys Bern nicht zu einem Punktgewinn reichte, war er mit seinem Last-Minute-Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen den FC Villarreal am Mittwoch der Matchwinner. Es war zugleich sein 136. Treffer im 178. Einsatz in der Königsklasse - beides alleinige Rekorde. In Summe steht Ronaldo bei fünf Toren in fünf Spielen für United - eine Top-Bilanz.

Laboriert seit seinem Wechsel an einer Wadenverletzung, in der laufenden Saison daher noch ohne Einsatz. Keine Bewertung. © getty 6/39 ROMELU LUKAKU | aktueller Verein: Chelsea | vorheriger Verein: Inter Mailand | Ablöse: 115 Mio. Euro © getty 7/39 Stets gesetzt, erzielte in sechs Partien bereits vier Tore. Als Ziel- und Wandspieler eine Bereicherung für den ansonsten körperlich schwächeren, aber dafür quirligen Blues-Angriff. Die klassische Neun, die Chelsea gefehlt hat. Note: 1. © getty 8/39 SAUL NIGUEZ | aktueller Verein: Chelsea | vorheriger Verein: Atletico Madrid | Ablöse: Leihe © getty 9/39 Tuchel wollte mehr Breite im Mittelfeld. Gegen Aston Villa feierte der Spanier Mitte September sein Debüt, konnte allerdings nicht überzeugen. "Er hat einige große Fehler gemacht und Fehlpässe produziert", sagte Tuchel. Note: 6. © getty 10/39 JADON SANCHO | aktueller Verein: Manchester United | vorheriger Verein: BVB | Ablöse: 85 Mio. © getty 11/39 Tut sich bei United nach wenig Vorbereitung und wegen enormer Konkurrenz schwer. Weist noch Defizite auf und muss sich an die PL-Spielweise gewöhnen. Mit nur zwei Schüssen in bislang 200 PL-Minuten und ohne Torbeteiligung. Note: 5,5. © getty 12/39 CRISTIANO RONALDO | aktueller Verein: Manchester United | vorheriger Verein: Juventus | Ablöse: 15 Mio. Euro © getty 13/39 Die Rückkehr des verlorenen Sohnes zahlte sich bislang aus. CR7 präsentierte sich gewohnt routiniert und eiskalt vor dem Tor, traf in fünf Spielen direkt fünfmal, konnte die Niederlagen gegen Young Boys und Villa aber auch nicht verhindern. Note: 1. © getty 14/39 RAPHAEL VARANE | aktueller Verein: Manchester United | vorheriger Verein: Real Madrid | Ablöse: 40 Mio. Euro © getty 15/39 Auf zehn Jahre Real folgt nun United. Seit seinem Wechsel im Abwehrzentrum gesetzt. Gewann in der PL bislang 76 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete in vier Auftritten sogar schon einen Treffer vor. Note: 1,5. © getty 16/39 LIONEL MESSI | aktueller Verein: PSG | vorheriger Verein: FC Barcelona | Ablöse: ablösefrei © getty 17/39 Konnte seine Qualitäten aufgrund Trainingsrückstands und Verletzung bislang kaum unter Beweis stellen (4 von 9 Spielen absolviert). Dazu der Disput mit Pochettino nach seiner Auswechslung gegen Lyon. Gegen City mit seinem ersten (Traum-)Tor. Note: 4. © getty 18/39 GIANLUIGI DONNARUMMA | aktueller Verein: PSG | vorheriger Verein: AC Milan | Ablöse: ablösefrei © getty 19/39 Kam als Europameister und einer der besten Keeper der Welt zu PSG. Muss sich hinter Navas anstellen. Kam bislang nur in drei Partien (zweimal zu Null) zum Einsatz. Vor allem gegen City mit zahlreichen starken Paraden. Note: 3,5. © getty 20/39 ACHRAF HAKIMI | aktueller Verein: PSG | vorheriger Verein: Inter Mailand | Ablöse: 60 Mio. Euro © getty 21/39 Der einzige Neuzugang, der durchweg starke Leistungen abruft. Mit 5 Scorerpunkten in elf Einsätzen. Hakimi überragt durch seine Flankenläufe, sein Tempo und macht das Aufbauspiel der Pariser durch sein hohes Spiel noch variabler. Note: 1. © getty 22/39 GEORGINIO WILJNALDUM | aktueller Verein: PSG | vorheriger Verei: Liverpool | Ablöse: ablösefrei © getty 23/39 Ebenfalls ein PSG-Transfer, der eigentlich in die erste Elf gehört. Kam in der Liga allerdings in acht Partien zweimal von der Bank, blieb einmal ohne Einsatz und in der Königsklasse gegen City ebenfalls nur Ersatz. Note: 4,5. © getty 24/39 SERGIO RAMOS | aktueller Verein: PSG | vorheriger Verein: Real Madrid | Ablöse: ablösefrei © getty 25/39 Verließ Real nach 16 Jahren und sollte gemeinsam mit den anderen Mega-Transfers bei PSG eine neue Ära prägen. Fällt seit seinem Wechsel mit Wadenproblemen aus und wartet nach wie vor auf seine ersten Minuten im Trikot der Franzosen. Keine Bewertung. © getty 26/39 ANTOINE GRIEZMANN | aktueller Verein: Atletico Madrid | vorheriger Verein: FC Barcelona | Ablöse: Leihe © getty 27/39 Bislang fremdelt der Rückkehrer noch im Simeone-Team. Während er in der Liga stets starten durfte, kam Griezmann in der CL zweimal von der Bank. In sechs Spielen schoss der Angreifer nur sechsmal aufs Tor, ein Treffer kam dabei lediglich heraus. Note: 5. © getty 28/39 MEMPHIS DEPAY | aktueller Verein: FC Barcelona | vorheriger Verein: Olympique Lyon | Ablöse: ablösefrei © getty 29/39 Auch bei Depay klappte der Wechsel erst im zweiten Anlauf. War beim bisher durchwachsenen Saisonstart der Katalanen gesetzt und einer der wenigen Lichtblicke (3 Tore, 1 Assist in 6 Spielen). War stets bemüht, die Barca-Offensive anzukurbeln. Note: 2. © getty 30/39 DAVID ALABA | aktueller Verein: Real Madrid | vorheriger Verein: FC Bayern München | Ablöse: ablösefrei © getty 31/39 Stand bislang in allen absolvierten Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz. Agierte in der Innen- und Linksverteidigung und bereitete in der Liga sogar schon 2 Tore vor. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 32/39 EDUARDO CAMAVINGA | aktueller Verein: Real Madrid | vorheriger Verein: Stade Rennes | Ablöse: 31 Mio. Euro © getty 33/39 Fand sich direkt gut zurecht. Camavinga durfte in bislang 6 Spielen zweimal von Beginn an ran, traf einmal und steuerte einen Assist bei. Der Franzose tut dem Mittelfeld der Königlichen mit seinen Mut und vertikalen Spiel bereits gut. Note: 2. © getty 34/39 TAMMY ABRAHAM | aktueller Verein: AS Rom | vorheriger Verein: Chelsea | Ablöse: 40 Mio. Euro © getty 35/39 Bei Chelsea nur zweite Wahl, in Rom direkt gesetzt. In bislang 8 Spielen kommt Abraham auf 2 Tore und 2 Assists. Ronaldo: Wie lief es für Manchester United seit der Rückkehr?

Durchwachsen. Dass das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer allein wegen Ronaldo jeden Gegner in Grund und Boden spielt, ist nicht der Fall. Abgesehen von Ronaldos Debütspiel in Newcastle endeten alle weiteren Partien mit nur einem Tor Differenz. Sowohl gegen West Ham als auch unlängst gegen Villarreal rettete ein Last-Minute-Tor ManUnited den Sieg. "Wenn wir die drei Punkte nicht geholt hätten, wäre es schwer geworden mit dem Weiterkommen. Jetzt ist alles möglich", sagte Ronaldo anschließend.

Doch ohne den Gegnern zu nahe treten zu wollen, die ganz großen Kaliber waren noch nicht dabei. Nach der Pleite in Bern, dem Aus im League Cup gegen West Ham und der Liga-Niederlage gegen Aston Villa wuchs in der englischen Presse bereits die Kritik an Solskjaer.

Aktuell liegt sein Team auf Platz vier in der Premier League, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool beträgt nur einen Punkt. Das Duell mit Tabellennachbar FC Everton am Samstag (13.30 Uhr im LIVETICKER) hat für die Red Devils daher einen richtungsweisenden Charakter.

Premier League: Die Tabellenspitze nach sechs Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 6 15:4 11 14 2. Manchester City 6 12:1 11 13 3. FC Chelsea 6 12:2 10 13 4. Manchester United 6 13:5 8 13 5. FC Everton 6 12:7 5 13

ManUnited: Welche Teamkollegen profitieren von Ronaldo?

"Wenn man von Gewinnern spricht, könnte man die gesamte Mannschaft als Gewinner bezeichnen", sagt Charlotte Duncker, United-Korrespondentin von Goal. "Sie haben einen ausgewiesenen Torjäger in ihren Reihen und einen Top-Profi, von dem sie lernen können."

Tim Sherwood, ehemaliger Trainer von Tottenham und Aston Villa, sagte über Ronaldo kürzlich bei Ladbrokes: "Dieser Junge wird zu 100 Prozent Trainer werden. Ich würde darauf wetten, dass er in 18 Monaten Trainer von Manchester United ist." Auch Duncker hat bei Ronaldo schon Eigenschaften erkannt, die ihm bei einer späteren Karriere an der Seitenlinie helfen könnten. "Man sieht, dass Ronaldo auf dem Platz eine Führungspersönlichkeit ist und seinen Mitspielern während der Spiele und im Training gerne hilft, was eine gute Eigenschaft ist, falls er Trainer werden möchte."

Bei Paul Pogba führte Ronaldos Wechsel offenbar zu einem Umdenken. Der in der Vergangenheit bei United nie ganz glücklich gewesene Mittelfeldstar soll laut The Athletic nun dazu tendieren, seinen 2022 auslaufenden Vertrag nun doch zu verlängern. Mit keinem anderen seiner neuen Kollegen interagierte Ronaldo in seinen ersten Spielen so viel wie mit Pogba: Laut The Athletic passte Ronaldo 14-mal zu Pogba und erhielt 23 Zuspiele von ihm. Zum Vergleich: Jadon Sancho passte nur dreimal auf Ronaldo und erhielt den Ball von CR7 ebenfalls nur dreimal.

CR7: Wer sind die Verlierer des Transfers?

Jadon Sancho galt im Sommer zunächst als Uniteds Königstransfer. Und in Bezug auf die Ablösesumme von 85 Millionen Euro für den früheren BVB-Star ist der 21-Jährige das sicherlich noch immer. Doch Sancho hat mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Gegen Villarreal blieb der Flügelstürmer auch in seinem achten Spiel für ManUnited ohne Torbeteiligung.

Ein weiterer Verlierer ist Edinson Cavani, nicht nur weil er seine Rückennummer 7 an Ronaldo abtreten musste. Der Uruguayer kam - auch verletzungsbedingt - nur auf 62 Einsatzminuten bislang. Auch Anthony Martial bleibt aktuell nur die Rolle des Ergänzungsspielers. Martial wurde zuletzte mit dem BVB in Verbindung gebracht.