Auf der Insel greifen diese Woche die namhaften englischen Klubs ins Geschehen des Carabao Cup ein. Auf dem Programm steht dabei die dritte Runde. SPOX liefert eine Übersicht zu den Begegnungen und erklärt, wie sie sich live im TV und Livestream verfolgen lassen.

Carabao Cup: Begegnungen

Nach dem Start der Premier League beginnt für die namhaften Klubs in England nun auch der Carabao Cup. Am heutigen Dienstag, den 21. September, und morgigen Mittwoch, den 22. September, wird die dritte Runde in dem Pokal-Wettbewerb ausgetragen.

Unter anderem im Einsatz: Titelverteidiger Manchester City, der FC Liverpool, der FC Arsenal, Champions-League-Sieger FC Chelsea, Manchester United mit Cristiano Ronaldo und Tottenham Hotspur. ManCity und Liverpool sind heute an der Reihe, während Arsenal, Chelsea, ManUnited und Tottenham morgen antreten.

Ob alle Favoriten ihrer Rolle gerecht werden oder sich jemand einen Ausrutscher leistet? Alle Begegnungen werden um 20.45 Uhr angestoßen.

Termin Begegnung 21.09., 20.45 Uhr FC Brentford - Oldham Athletic 21.09., 20.45 Uhr FC Burnley - AFC Rochdale 21.09., 20.45 Uhr FC Fulham - Leeds United 21.09., 20.45 Uhr Manchester City - Wycombe Wanderers 21.09., 20.45 Uhr Norwich City - FC Liverpool 21.09., 20.45 Uhr Preston North End - Cheltenham Town 21.09., 20.45 Uhr Queens Park Rangers - FC Everton 21.09., 20.45 Uhr Sheffield United - FC Southampton 21.09., 20.45 Uhr FC Watford - Stoke City 21.09., 20.45 Uhr Wigan Athletic - AFC Sunderland 22.09., 20.45 Uhr Brighton & Hove Albion - Swansea City 22.09., 20.45 Uhr FC Arsenal - AFC Wimbledon 22.09., 20.45 Uhr FC Chelsea - Aston Villa 22.09., 20.45 Uhr Manchester United - West Ham United 22.09., 20.45 Uhr FC Millwall - Leicester City 22.09., 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur

Carabao Cup, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Der Carabao Cup lässt sich diese Woche im Livestream verfolgen. DAZN besitzt nämlich die Rechte an der Ausstrahlung, zeigt dabei vier Spiele am Dienstag und drei am Mittwoch. Vorab die Information: Die Partie von Arsenal wird nicht live übertragen.

Am Dienstag seht Ihr bei dem Streamingdienst Queens Park Rangers gegen FC Everton (Kommentator: Tom Kirsten), Norwich City gegen FC Liverpool (Kommentator: Uli Hebel, Experte: Ralph Gunesch), Manchester City gegen Wycombe Wanderers (Kommentator: Michael Born) und FC Fulham gegen Leeds United (Kommentator: Marcel Seufert). Am Mittwoch zeigt DAZN Manchester United gegen West Ham United (Kommentator: Michael Born, Experte: Sebastian Kneißl), FC Chelsea gegen Aston Villa (Kommentator: Uli Hebel) und Wolverhampton Wanderers gegen Tottenham Hotspur (Kommentator: Adrian Geiler) in voller Länge.

DAZN verlangt für ein Monatsabo inzwischen 14,99 statt der zuletzt 11,99 Euro, für ein Jahresabo werden wiederum 149,99 statt 119,99 Euro fällig. Die Preis-Erhöhung liegt daran, dass der Anbieter sein Live-Programm durch mehr Bundesliga- (106) und Champions-League-Partien (121) ausgebaut hat.

Wichtig zu wissen ist auch, dass der seit fünf Jahren kostenlose Probemonat zum Oktober wegfällt. Noch besteht also die Chance, ein Abo bei DAZN abzuschließen und die Plattform erstmal gratis und vollumfänglich zu testen.

Der Streamingdienst hält neben dem Carabao Cup sowie der Bundesliga und der Champions League unter anderem auch die spanische Primera Division, die italienische Serie A und die französische Ligue 1 bereit. Im Live-Programm enthalten ist zudem jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) sowie Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts und noch mehr.

