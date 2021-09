Jürgen Klopp trifft auf Daniel Farke: Der FC Liverpool ist heute Abend im Rahmen des Carabao Cup zu Gast bei Norwich City. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Carabao Cup: Norwich City vs. FC Liverpool: Termin, Uhrzeit, Ort

Zur dritten Runde greifen im Carabao Cup auch die namhaften Klubs in England ins Geschehen ein - unter anderem der FC Liverpool. Dabei kommt es für Jürgen Klopp gleich zu einem Duell mit einem deutschen Trainer-Kollegen. Die Reds gastieren am heutigen Dienstag, den 21. September, bei Norwich City, das von Daniel Farke trainiert wird.

Anstoß ist um 20.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die Austragung findet im Stadion an der Carrow Road in Norwich statt.

Carabao Cup: Norwich City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Carabao Cup - wird so ein Wettbewerb von der Insel hierzulande überhaupt im TV oder Livestream übertragen? Die erfreuliche Antwort für alle Fans und Interessenten des englischen Fußballs: ja.

Der Streamingdienst DAZN besitzt Rechte an der Live-Ausstrahlung des EFL Cup, wie das Turnier ohne den Sponsorennamen heißt, und zeigt dementsprechend auch Norwich gegen Liverpool exklusiv und in voller Länge. Uli Hebel kommentiert die Partie, als Experte ist an seiner Seite Ralph Gunesch im Einsatz.

Wer DAZN nutzen möchte, muss sich auf der Plattform registrieren. Grundsätzlich ist der Streamingdienst kostenpflichtig: Das Monatsabo ist für 14,99 Euro buchbar, das Jahresabo für 149,99 Euro. Nur noch im September besteht für Neukunden allerdings die Chance, DAZN erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen. Zum Oktober fällt das Angebot des Probemonats weg.

DAZN hat noch weitaus namhaftere Wettbewerbe als den Carabao Cup in seinem Live-Programm: unter anderem die Champions League mit 121 Spielen, die Bundesliga mit 106 Partien sowie die komplette spanische Primera Division, die italienische Serie A und die französische Ligue 1.

Auf ihre Kosten kommen auch all diejenigen, die Fans von Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts, Gold, MMA, der NBA, der NFL, der NHL oder der MLB sind.

Carabao Cup, Norwich City vs. FC Liverpool: Vorschau

Alles andere als ein Weiterkommen der Liverpooler wäre eine riesige Überraschung. Das Klopp-Team ist in dieser Saison nach bisher sechs Pflichtspielen noch ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) - und steht mit Norwich nun einer Mannschaft gegenüber, die wiederum fünf ihrer bisher sechs Partien verloren hat.

Nur in der zweiten Runde des Carabao Cup sprang ein Erfolg heraus (6:0 gegen AFC Bournemouth). Der Ausgang dieses Duells in der dritten Runde scheint also vorprogrammiert.

Carabao Cup: Die letzten fünf Gewinner