Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Premier League erwartet Arsenal Tottenham Hotspur zum Derby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Arsenal legte einen katastrophalen Saisonstart hin, konnte sich zuletzt aber gegen Abstiegskandidaten rehabilitieren. Nach drei Pleiten ohne Torerfolg zum Auftakt gewann die Mannschaft von Mikel Arteta die jüngsten beiden Ligaspiele zu null. Damit schoben sich die Gunners in der Tabelle der Premier League auf Position 13 vor mit dem kuriosem Torverhältnis von zwei zu neun.

Tottenham Hotspur kam ideal in die neue Saison, hat zuletzt aber total den Faden verloren. Das Team von Coach Nuno Espirito Santo gewann die ersten drei Saisonspiele der Premier League jeweils mit 1:0, darunter zum Auftakt gegen Meister ManCity. Dafür gingen die jüngsten beiden Partien jeweils mit 0:3 in die Hose. Zum Auftakt der Conference League mussten sich die Spurs mit einem Remis in Rennes begnügen, im League Cup kam man bei den Wolves erst nach Elfmeterschießen weiter.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur - Premier League: Anpfiff, Ort, Stadion

Im brisanten Nord-London-Derby stehen sich am 6. Spieltag der englischen Premier League Arsenal und Tottenham gegenüber. Im Emirates Stadium von London hat am Sonntag, 26.09.2021, um 17.30 Uhr der aktuelle 13. den 10. der Premier League zu Gast.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute live im TV und Livestream

Da für die Saison 2021/22 erneut die Übertragungsrechte für die Premier League bei Sky liegen, müssen am Spiel interessierte Fußballfans auch deswegen den Pay-TV-Sender aufrufen, um Arsenal gegen Tottenham live und in voller Länge zu verfolgen.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream seht Ihr das englische Spitzenspiel. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement. Wer nicht Kunde bei Sky ist, kann das SkyTicket nutzen.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel bei Sky zu verfolgen, kann auf andere Art die Partie live verfolgen. SPOX bietet zum Kracher nämlich einen ausführlichen Liveticker an. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff werdet Ihr dabei mit Einträgen zum Spielgeschehen beliefert.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur - Premier League: Das direkte Duell

Tottenham entschied fünf der letzten zehn Vergleiche für sich, Arsenal dagegen drei bei zwei Unentschieden. Die Gunners blieben in den jüngsten beiden Heimderbys ungeschlagen (1 S, 1 U). Tottenham konnte nur eines der vergangenen zwölf Auswärtsduelle für sich entscheiden. In den vergangenen fünf Duellen konnte sich nicht der jeweilige Gast durchsetzen - mit zuletzt drei Heimsiegen hintereinander und zwei Unentschieden.

