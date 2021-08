FC Liverpool: Transferwahnsinn macht Klopp verrückt

Der Transferwahnsinn in der Premier League erreicht vor dem Saisonauftakt neue Sphären. Jürgen Klopp setzt aber lieber auf Kontinuität - und verlängerte den Vertrag von Schlüsselspieler Virgil van Dijk langfristig.

Der Transferwahnsinn vor dem Saisonauftakt der Premier League ging auch Jürgen Klopp auf den Keks: "Stell dir vor, du hättest zu diesem Zeitpunkt jemanden kaufen müssen", kommentierte der Teammanager des FC Liverpool die langfristige Vertragsverlängerung von Schlüsselspieler Virgil van Dijk und merkte an: "Gott sei Dank mussten wir ihm nur einen neuen Vertrag geben."

Der neue Kontrakt des Niederländers, der in der Vorbereitung nach 285-tägiger Verletzungspause sein Comeback feierte, sei eine "großartige Nachricht", betonte Klopp vor der Partie bei Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke am Samstag. An der Carrow Road hatte auch die Meistersaison vor zwei Jahren begonnen. Gutes Omen also?

"Wir wollen unsere Ambitionen nicht verstecken", äußerte der 54-jährige Klopp und wich der Frage nach dem Titelfavoriten gekonnt aus. Klopp sei jedoch bewusst, dass es "ein großer Kampf" werden wird.

Es gebe nicht nur die Top vier, sondern weitere Klubs, die oben angreifen können. "Lasst uns den Start abwarten", merkte Klopp an, der aber auch zugab, dass Titelverteidiger Manchester City schon favorisiert sei.

ManCity im Kaufrausch: Folgt auf Grealish noch Kane?

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hatte in der vergangenen Saison mit zwischenzeitlich 15 Siegen in Serie die Meisterschaft mit zwölf Punkten Vorsprung auf Stadtrivale United gewonnen. In der vergangenen Woche blätterten die Skyblues zudem die ligainterne Rekordsumme von 117,5 Millionen Euro für Ballkünstler Jack Grealish von Aston Villa hin.

Die üppig besetzte Offensive der Citizens gewann durch den englischen Nationalspieler nochmal an Qualität. Möglicherweise zum Leidwesen von Ilkay Gündogan.

Für den zuletzt auf der Acht eingesetzten Gelsenkirchener scheint in der Startformation kein Platz mehr zu sein. Supertalent und Guardiola-Liebling Phil Foden, Regisseur Rodrigo und Spielmacher Kevin De Bruyne dürften im Mittelfeld gesetzt sein.

Zumal Guardiola bereits am nächsten Rekordtransfer tüftelt. Der englische Nationalstürmer Harry Kane von Auftaktgegner Tottenham Hotspur soll für kolportierte 150 Millionen in den Osten Manchesters gelockt werden. Der 28-Jährige pocht unterdessen auf die Freigabe seines Arbeitgebers, doch bis zuletzt blieben die Spurs hart. Auch ein Trainingsboykott des Angreifers blieb erfolglos.

150 Mio.! City bereitet wohl nächsten Transfercoup vor © SPOX 1/11 Seit dem 1. Juli können Spieler offiziell zu neuen Teams wechseln. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 13. August. © getty 2/11 Landet City nach Jack Grealish den nächstes Mega-Transfer des Sommers? Wie Insider Fabrizio Romano berichtet, bereitet der Meister derzeit sein nächstes Angebot in Höhe von 150 Mio. Euro für HARRY KANE vor. Ob die Spurs da schwach werden? © getty 3/11 Wie geht es weiter mit KYLIAN MBAPPE? Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der Franzose sich am Montag zu seiner Zukunft äußern und eine Entscheidung präsentieren. Alles andere als ein Verbleib wäre aber schon eine große Überraschung ... © getty 4/11 Schnappt sich Bayer Leverkusen THILO KEHRER? Wie L'Equipe berichtet, hat die Werkself das erste Angebot für den Deutschen abgegeben. Dem Vernehmen nach sei PSG ab einer Summe von 20 Mio. Euro gesprächsbereit. © getty 5/11 Inter Mailand ist wohl kurz vor der Verpflichtung von DENZEL DUMFRIES. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, war er am Donnerstag zum Medizincheck in Mailand und soll dort 2,5 Mio. im Jahr verdienen. 12,5 Mio. Ablöse werden wohl fällig. © getty 6/11 DIEGO COSTA steht vor einem Wechsel nach Brasilien. Nach Informationen von SPOX und Goal hat er sich mit Atletico Mineiro auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Dort wird er 2,5 Mio. Euro verdienen. © getty 7/11 Inter Mailand befasst sich offenbar mit LORENZO INSIGNE. Wie Sky Italia berichtet, erkundigten sich die Nerazzurri nach dem Europameister. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft in einem Jahr aus, ab 25 Mio. wäre Napoli offenbar gesprächsbereit. © getty 8/11 Manchester United will offenbar Youngster AMAD DIALLO (19) für ein Jahr verleihen. Das berichtet Manchester Evening News. Wohin es ihn ziehen könnte, ist dem Bericht nach noch ungewiss. © getty 9/11 MATTHIAS GINTER selbst geht trotz seines auslaufenden Vertrags 2022 nach eigenen Angaben "fest von einem Verbleib" bei Borussia Mönchengladbach aus. Sportdirektor Eberl bestätigte, "ein sehr gutes Gespräch" mit Ginter gehabt zu haben. © getty 10/11 Allerdings könne Gladbach Ginter "momentan kein adäquates Angebot" machen, "das einem deutschen Nationalspieler angemessen ist", sagte Eberl der FAZ am Freitag. Ausgang der Causa: offen. © getty 11/11 Bayern-Sportvorstand Salihamidzic hat von der L'Equipe gestreute Gerüchte dementiert, denen zufolge CORENTIN TOLISSO nicht mehr Teil von Nagelsmanns Plänen bei Bayern sei. "Das ist falsch", sagte er der tz. Bleibt der Franzose also doch beim FCB?

Manchester United: Sancho und Varane sorgen für Euphorie

Derweil entfachte im roten Teil der Stadt ungeahnte Euphorie. Manchester United behob durch die Transfers von Jadon Sancho von Borussia Dortmund und des französischen Weltmeisters Raphael Varane jahrelange Schwachstellen.

Die kostspieligen Neuzugänge befeuerten die großen Ambitionen des erfolgsverwöhnten Rekordmeisters, der unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer noch keine Trophäe gewann.

Der FC Chelsea mit dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel und dem Nationalmannschafts-Trio mit Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz unterstrich mit der spektakulären Rückholaktion von Stoßstürmer Romelu Lukaku seine Titelambitionen. Der Belgier war den Blues 115 Millionen Euro wert.

Nach dem Triumph in der Königsklasse und dem kürzlich gewonnenen UEFA-Supercup zählen die Londoner zu den Titelanwärtern. Trotz der letzten Erfolge glaubt Rüdiger an "eine brutal schwierige Saison. Als amtierender Champions-League-Gewinner wollen wir natürlich auch in der Liga ganz oben mitmischen bis zum Ende", sagte der unter Tuchel aufgeblühte Innenverteidiger dem SID.