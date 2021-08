Manchester United holt Raphael Varane von Real Madrid für bis zu 50 Millionen Euro Abköse

Der englische Rekordmeister Manchester United hat für den französischen Weltmeister Raphael Varane (28) nochmals tief in die Tasche gegriffen.

Der Innenverteidiger wechselt für bis zu knapp 50 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid nach Old Trafford und ist der zweite Riesentransfer nach Dortmunds Jadon Sancho (85 Millionen Euro Ablöse) in dieser Saison.

Der 79-malige Nationalspieler, der 19 Titel in seiner Laufbahn errang, erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025. "Manchester United gehört zu den größten Klubs der Welt. Die Chance, nach Manchester zu wechseln und in der Premier League zu spielen, konnte ich nicht ausschlagen", betonte Varane.

Er möchte noch einige große Erfolge in seiner Karriere feiern, so der Franzose, "und in dieser Mannschaft gibt es viele großartige Spieler, die genauso entschlossen sind wie ich, um Spiele und Trophäen zu gewinnen". Varanes Vertrag in Madrid lief noch bis 2022.