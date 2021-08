Revanchefoul? Horror-Verletzung bei Leicesters Wesley Fofana

Bei einem Testspiel zwischen Leicester City und dem FC Villarreal ist es zu einer schweren Verletzung bei Foxes-Spieler Wesley Fofana gekommen. Villarreal-Spieler Fer Nino hatte Fofana rüde umgegrätscht - ein Revanchefoul?

Fofana wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch auf einer Trage abtransportiert, nachdem ihm Nino mit einer Grätsche in die Zange nahm.

Einige Beobachter vermuten, dass es sich um ein Revanchefoul handeln könnte, da Nino kurz zuvor vom französischen Verteidiger an der Achillessehne getroffen wurde.

Nach dem Foulspiel eilten sofort Physios und Sanitäter herbei, nach einer längeren Behandlung wurde Fofana unter dem Beifall von über 17.000 Fans im King Power Stadium abtransportiert. Leicester gewann die Partie am Ende mit 3:2.

Der 20-Jährige hat sich in der vergangenen Saison bei seinem Debüt in der Premier League mit 38 Einsätzen in allen Wettbewerben zu einem der wichtigsten Spieler in der Mannschaft von Brendan Rodgers entwickelt.

Die Foxes, die in der vergangenen Saison den FA-Cup gewonnen haben, spielen am Samstag im Community Shield gegen Premier-League-Meister Manchester City, bevor sie am 14. August zu Hause gegen die Wolves in die Liga starten.