FC Liverpool: Shaqiri und Nathaniel Philips vor Wechsel

Xherdan Shaqiri und Nathaniel Phillips stehen nach Informationen von SPOX und Goal vor einem Abschied vom FC Liverpool. Das Duo fehlte bereits am Montag im Kader für das Testspiel der Reds gegen Osasuna, damit eine mögliche Verletzung einen Transfer nicht verhindert.

Für Shaqiri interessiert sich vor allem Olympique Lyon. Die Franzosen haben bereits ein Angebot für den Schweizer Nationalspieler abgegeben, doch die Offerte liegt noch deutlich unter dem, was sich Liverpool für den Offensivmann vorstellt. Auch andere Vereine aus Italien und Spanien sind an Shaqiri dran, am konkretesten wurde dabei bislang Lazio Rom.

Liverpool will 18 Millionen Euro mit Shaqiri einnehmen

Für Phillips, der in seiner Karriere bereits für den VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga auflief, interessieren sich Brighton, Burnley und Newcastle. Nach der Rückkehr der in der Vorsaison verletzten Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip ist er allerdings nur noch die fünfte Wahl für die Innenverteidiger-Position bei den Reds.

Für beide Spieler hat Liverpool eine Ablösesumme in Höhe von jeweils rund 18 Millionen Euro veranschlagt. Bislang ist aber kein Verein bereit, diesen Betrag für einen der beiden auf den Tisch zu legen.