Derbytime in England! Die Rivalen Arsenal und FC Chelsea duellieren sich am 2. Spieltag der Premier League im Londoner Stadtderby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Arsenal vs. Chelsea: Premier League - Anstoß, Ort, Stadion

Bereits früh in der Saison kommt es in der Premier League zum Duell der Rivalen aus London. Am 2. Spieltag begegnen sich der FC Arsenal und FC Chelsea im Emirates Stadium in der englischen Hauptstadt. Die Partie findet am heutigen Sonntag, den 22. August, statt und wird vom Unparteiischen Paul Tierney pünktlich um 17.30 Uhr angepfiffen.

© getty Trevoh Chalobah traf direkt bei seinem Debüt für Chelsea.

Arsenal vs. Chelsea: Premier League heute live im TV und Livestream

Bei Sky liegen auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für die englische Premier League. Wer das Londoner Derby also live und in voller Länge verfolgen möchte, kann dies nur mit Sky machen. Die Vorberichte zur Begegnung gibt es ab 17 Uhr auf den Sendern Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert für Euch das Spiel.

Sky zeigt Arsenal gegen Chelsea jedoch nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream. Sky-Kunden können mit einem SkyGo-Abonnement den Livestream freischalten. Keine Sorge, auch Nicht-Sky-Kunden können das Spektakel heute verfolgen. Für Nicht-Kunden bietet der Pay-TV-Sender nämlich das SkyTicket an.

Arsenal vs. Chelsea: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen im Überblick

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 12.05.2021 FC Chelsea 0:1 Arsenal Premier League 26.12.2020 Arsenal 3:1 FC Chelsea Premier League 01.08.2020 Arsenal 2:1 FC Chelsea FA Cup 21.01.2020 FC Chelsea 2:2 Arsenal Premier League 29.12.2019 Arsenal 1:2 FC Chelsea Premier League

Premier League: Die Tabelle am 2. Spieltag im Überblick

Die Leistungen der beiden Londoner Klubs am 1. Spieltag unterscheiden sich stark voneinander. Der amtierende Champions-League-Sieger Chelsea hat seinen Ligaauftakt gegen Crystal Palace mit Bravour gemeistert. Beim 3:0-Sieg trafen Marcos Alonso, Christian Pulisic und Trevoh Chalobah für das Team von Trainer Thomas Tuchel.

Arsenal hingegen musste bereits im ersten Spiel der Saison eine Niederlage einstecken. Gegen den Aufsteiger FC Brentford verloren die Gunners mit 0:2.

