Manchester City: Ryad Mahrez postet Urlaubsvideo mit Erling Haaland

Riyad Mahrez, Flügelspieler beim englischen Meister Manchester City, hat auf seinem Twitter-Kanal ein Urlaubs-Video geteilt, welches ihn mit Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland zeigt. Beide befinden sich aktuell im griechischen Mykonos.

Das Video zeigt Mahrez mit blondgefärbten Haaren, wie er in einer Bar zu lauter Musik feiernd eine Serviette über dem Kopf kreisen lässt. Haaland und die Begleiter der beiden tun es ihm gleich.

Manchester City: Mahrez erlaubt sich mit BVB-Star Haaland einen Twitter-Scherz

Der Algerier betitelte das Video mit den Worten "Agent Mahrez im Einsatz" - eine Anspielung darauf, dass Haaland aktuell von den meisten Top-Vereinen Europas gejagt wird. Dies nahm Mahrez zum Anlass, den Fans von City ein wenig Hoffnung zu machen, dass er den Angreifer zu den Skyblues locken könnte. Lachend twitterte er nach etlichen Reaktionen auf das Video in Klammern die Worte "Ich mache nur Spaß, beruhigt euch".

Während sich Mahrez trotz knapp verpasstem Champions-League-Titel in diesem Jahr englischer Meister nennen darf, gewann Haaland mit dem BVB den DFB-Pokal und wurde in einer Abstimmung zum Spieler der Saison in der Bundesliga gewählt.