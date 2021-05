In der englischen Premier League gibt es am 38. und letzten Spieltag noch einiges zu klären. Mit Leicester City, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea spielen drei Mannschaften um zwei offene Champions-League-Plätze. Wer wird es schaffen? Das könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Leicester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea sind in der Tabelle dicht beieinander. Alle drei Topklubs verfolgen dabei dasselbe Ziel: die Champions-League-Qualifikation. Wer beendet die Saison auf Rang drei und vier? Wer muss sich in der kommenden Saison mit Europa-League-Fußball begnügen?

Premier League, Konferenz: Kampf um Champions League mit Leicester, Liverpool und Chelsea heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen von Liverpool und Crystal Palace

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, R. Williams, Robertson - Thiago, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Roberto Firmino, Mané

Crystal Palace: Guaita - Ward, Tomkins, Cahill, Mitchell - Kouyaté, J. McCarthy, Riedewald - A. Townsend, J. Ayew, Zaha

Vor Beginn: Die Aufstellungen von Leicester und Tottenham

Leicester: Schmeichel - Castagne, Fofana, Söyüncü - Albrighton, Tielemans, Ndidi, Thomas, Maddison - Iheanacho, Vardy

Tottenham: Lloris - Doherty, D. Sanchez, Alderweireld, Reguilon - Winks, Höjbjerg, Bergwijn, Alli, Son - H. Kane

Vor Beginn: Die Aufstellungen von Aston Villa und dem FC Chelsea

Aston Villa: Martinez - Konsa, Hause, Mings, Targett - McGinn, Nakamba, Traore, Grealish, El Ghazi - Watkins

FC Chelsea: Mendy - Rüdiger, Silva, James - Chilwell, Jorginho, Kovacic, Azpilicueta, Mount, Pulisic - Werner

Vor Beginn: Der frisch gekürte FA-Cup-Sieger Leicester City hat auf dem Papier nicht nur wegen der Tabellensituation (5.) den steinigsten Weg. Die Foxes müssen nämlich gegen Tottenham Hotspur bestehen. Der FC Liverpool (4.) trifft auf Crystal Palace, während Chelsea (3.) gegen Aston Villa antritt.

Vor Beginn: Natürlich gehen alle drei Partien gleichzeitig los - nämlich um 17 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Dreikampf um die Champions-League-Plätze am 38. Spieltag. Im Rampenlicht stehen dabei Leicester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea.

Premier League, Konferenz: Kampf um Champions League mit Leicester, Liverpool und Chelsea heute im TV und Livestream

Bei Sky liegen in Deutschland die Übertragungsrechte für die Premier League, deswegen ist der Pay-TV-Sender auch für die Übertragung des CL-Kampfes in Form einer Konferenz zuständig. Diese gibt es auf dem Sender Sky Sport 1 HD zu sehen und startet um 16.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Beginn der Partien.

Wer die Konferenz im Livestream sehen möchte, kann dies mithilfe eine SkyGo-Abos oder via SkyTicket tun.

Premier League: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag