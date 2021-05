Der FC Liverpool trifft in der Premier League heute auf Burnley. Können sich die Reds auf die Champions-League-Plätze schieben? Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Mit einem Sieg über Burnley würde der FC Liverpool wieder auf die Champions-League-Plätze in der Champions League klettern. Wir begleiten die Begegnung im Liveticker.

Premier League: Burnley vs. FC Liverpool heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Reds benötigen somit einen Sieg, um auf die CL-Plätze zurückspringen zu können. Im Falle eines Sieges gegen Burnley würde Liverpool punktgleich mit Leicester sein. Das Torverhältnis würde in dem Fall allerdings für den Meister der Vorsaison sprechen.

Vor Beginn: Das Team von Jürgen Klopp hat die Möglichkeit auf Platz vier in der Tabelle zu klettern. Möglich macht dies das direkte Aufeinandertreffen des FC Chelsea und Leicester City am gestrigen Dienstag. Im Duell der beiden Champions-League-Aspiraten setzte sich das Team von Thomas Tuchel mit 2:1 durch.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der heutigen Partie zwischen Burnley und dem FC Liverpool. Um 21.15 Uhr geht es los.

Premier League: Burnley vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Burnley und dem FC Liverpool könnt Ihr nicht im Free-TV verfolgen. Das Spiel läuft exklusiv auf Sky.

Ihr könnt das Spiel auch per Livestream verfolgen. Sky-Kunden können dies per Sky Go tun. Alternativ könnt Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Premier League: Die aktuelle Tabelle