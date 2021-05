Manchester United - FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der englischen Premier League! Manchester United und der FC Liverpool stehen sich im Derby gegenüber. SPOX sagt Euch, über welche Wege Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ein namhafteres Aufeinandertreffen hat die Premier League an diesem Wochenende nicht zu bieten: Im Rahmen des 34. Spieltags treten am heutigen Sonntag, den 2. Mai Manchester United und der FC Liverpool gegeneinander an. Angestoßen wird das Derby um 17.30 Uhr, Schauplatz ist das legendäre Old Trafford in Manchester.

Manchester United - FC Liverpool: Premier League heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV werdet Ihr die 90 Minuten zwischen United und Liverpool heute nicht verfolgen können. Mit von der Partie seid Ihr dafür als Abonnent bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte für die englische Liga inne und zeigt Euch die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport 1. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert. Auf Sendung geht Sky um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff auf der Insel.

Sky bietet Euch auch eine Livestream-Möglichkeit an. Zurückgreifen könnt Ihr dafür einerseits auf Sky Go oder auf Sky Ticket. Ein Supersport-Jahresticket kostet derzeit 19,99 Euro pro Monat, ab dem 13. Monat steigt der monatliche Betrag auf 29,99 Euro an.

Fünf deutsche Teams unter den ersten 30: Die Kader-Marktwerte der europäischen Top-Klubs © getty 1/31 Der Kader des VfL Wolfsburg ist wertvoller als der von Borussia M'Gladbach. Und wie hoch ist der Marktwert von RB Leipzig im Vergleich zu PSG? SPOX zeigt euch die dreißig wertvollsten Kader des europäischen Fußballs. © getty 2/31 PLATZ 30: Olympique Lyon - Marktwert: 323 Millionen Euro (Quelle: CIES Football Observatory, ausgeliehene Spieler innerhalb der Top-5-Ligen zählen zum Kaderwert dazu - Stand: 1. April 2021) © getty 3/31 PLATZ 30: VfL Wolfsburg - 323 Millionen Euro © getty 4/31 PLATZ 28: AS Monaco - 340 Millionen Euro © getty 5/31 PLATZ 27: Atalanta Bergamo - 369 Millionen Euro © getty 6/31 PLATZ 26: Villarreal CF - 376 Millionen Euro © getty 7/31 PLATZ 25: LOSC Lille - 378 Millionen Euro © getty 8/31 PLATZ 24: Wolverhampton FC - 406 Millionen Euro © getty 9/31 PLATZ 23: Real Sociedad - 423 Millionen Euro © getty 10/31 PLATZ 22: FC Sevilla - 449 Millionen Euro © getty 11/31 PLATZ 21: AS Rom - 481 Millionen Euro © getty 12/31 PLATZ 20: AC Milan - 489 Millionen Euro © getty 13/31 PLATZ 19: Leicester City - 491 Millionen Euro © getty 14/31 PLATZ 18: SSC Neapel - 501 Millionen Euro © getty 15/31 PLATZ 17: Bayer Leverkusen - 532 Millionen Euro © getty 16/31 PLATZ 16: FC Everton - 538 Millionen Euro © getty 17/31 PLATZ 15: Paris St. Germain - 603 Millionen Euro © getty 18/31 PLATZ 14: RB Leipzig - 608 Millionen Euro © getty 19/31 PLATZ 13: FC Arsenal - 633 Millionen Euro © getty 20/31 PLATZ 12: Tottenham Hotspur - 649 Millionen Euro © getty 21/31 PLATZ 11: Inter Mailand - 705 Millionen Euro © getty 22/31 PLATZ 10: Borussia Dortmund - 772 Millionen Euro © getty 23/31 PLATZ 9: FC Bayern München - 777 Millionen Euro © getty 24/31 PLATZ 8: Atletico Madrid - 791 Millionen Euro © getty 25/31 PLATZ 7: Juventus Turin - 829 Millionen Euro © getty 26/31 PLATZ 6: Real Madrid - 840 Millionen Euro © getty 27/31 PLATZ 5: FC Liverpool - 897 Millionen Euro © getty 28/31 PLATZ 4: FC Barcelona - 991 Millionen Euro © getty 29/31 PLATZ 3: FC Chelsea - 1,12 Milliarden Euro © getty 30/31 PLATZ 2: Manchester United - 1,16 Milliarden Euro © getty 31/31 PLATZ 1: Manchester City - 1,3 Milliarden Euro

Manchester United - FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker

ManUtd gegen Liverpool könnt Ihr heute aber auch problemlos im Liveticker von SPOX verfolgen, falls Ihr kein Sky-Abo habt, kein Sky-Abo abschließen wollt oder Euch schriftliche Updates einfach genügen. Im Liveticker entgeht Euch keine wichtige Information zum Spiel.

Manchester United - FC Liverpool: Vorschau

Bei fünf ausstehenden Spieltagen muss der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp ernsthaft darum fürchten, kommende Saison überhaupt auch nur in der Europa League anzutreten. Die Reds befinden sich derzeit auf dem sechsten Rang, der weder zur Teilnahme an der EL berechtigt und schon gar nicht für eine Champions-League-Qualifikation reicht.

Liverpools Rückstand auf den fünften Platz (West Ham) beträgt einen Punkt, in der Liga setzte es zuletzt nach dem Königsklassen-Aus im Viertelfinale gegen Real Madrid (1:3, 0:0) je ein 1:1-Unentschieden gegen Leeds United und Newcastle United. Von bis dato 33 Premier-League-Spielen in dieser Spielzeit konnte der LFC mit satten 18 über die Hälfte nicht für sich entscheiden.

Die Red Devils von Ole-Gunnar Solskjaer liegen im Klassement der Premier League derweil 13 Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City auf Rang zwei. Ihr Vorsprung auf Leicester City, den Tabellendritten, beträgt vier Punkte.

In der Liga ist United schon seit Ende Januar ungeschlagen (sechs Siege, sechs Unentschieden). Manchester geht nach dem 6:2 am Donnerstag gegen Serie-A-Klub AS Rom als nahezu sicherer Europa-League-Finalist in das Derby.

Premier League: Die aktuelle Tabelle