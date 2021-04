Premier League: Leicester mit Dämpfer im Kampf um die Champions League

Leicester City hat im Kampf um die Champions League in der Premier League einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Ex-Meister kam zum Auftakt des 34. Spieltags beim FC Southampton trotz langer Überzahl nur zu einem 1:1 (0:0). Der Vorsprung des Tabellendritten auf Rang fünf könnte damit auf fünf Punkte schrumpfen.

Jonny Evans (68.) glich für die Gäste, die nach der Roten Karte gegen den ehemaligen Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard (10., grobes Foulspiel) früh in Überzahl spielten, aus. James Ward-Prowse hatte Southampton per Handelfmeter in Führung gebracht (61.). Die von Ralph Hasenhüttl trainierten Gastgeber haben einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegszone.

Premier League: Die Tabelle