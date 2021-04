Premier League: Manchester United macht Boden auf City gut - West Ham auf CL-Kurs

Manchester United hat den Ausrutscher von Tabellenführer Manchester City genutzt und den Rückstand auf elf Punkte verkürzt. Der englische Rekordmeister gewann am Sonntag 3:1 (0:1) bei Tottenham Hotspur und machte Boden auf den Lokalrivalen gut. Jetzt trifft der FC Arsenal auf Sheffield United (Liveticker).

United hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. City hatte am Samstag in Überzahl 1:2 (0:1) gegen Aufsteiger Leeds United verloren.

Der Brasilianer Fred (57.) mit seinem ersten Saisontor und der 19 Jahre alte Mason Greenwood (79./90.+6) trafen nach der Pause für United. Tottenham war durch Heung-Min Son (40.) zunächst in Führung gegangen.

Die Spurs fielen somit im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder hinter Titelverteidiger FC Liverpool auf den siebten Platz zurück. Jose Mourinho musste zudem einen bitteren Negativrekord verbuchen: Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere verlor er in einer Saison zehn Ligaspiele.

West Ham United auf Champions-League-Kurs

Im Kampf um die Champions-League-Ränge siegte außerdem West Ham United gegen Leicester City. Durch einen erneut starken Jesse Lingard dürfen sich die Hammers Hoffnungen auf die erste Teilnahme überhaupt an der Königsklasse machen. Besonders das starke Jahr 2021 hilft dem Klub. Von 15 Ligaspielen in diesem Jahr gewann West Ham neun. Nur drei Mal verloren sie. Die Gegner: Manchester United, Manchester City und Liverpool.

Im Tabellenkeller gewann Newcastle United mit 2:1 in Burnley. Die Maggpies haben sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger auf den Abstiegsplatz 18.

Premier League: Die aktuelle Tabelle