FC Chelsea will Vertrag mit Ex-Gladbacher Andreas Christensen verlängern

Nach zuletzt starken Leistungen will der FC Chelsea den Vertrag mit Innenverteidiger Andreas Christensen verlängern. Nach Informationen von SPOX und Goal will der Klub damit potenziellen Interessenten zuvorkommen, die sich zunehmend in Stellung bringen. Vor allem bei der AC Mailand und bei Paris Saint-Germain steht der 24-Jährige hoch im Kurs.

Der frühere Gladbacher Christensen gehörte nach einer Verletzung von Routinier Thiago Silva zuletzt zur Stammformation von Trainer Thomas Tuchel und wusste dabei mit starken Leistungen zu gefallen. Beim 1:0-Erfolg in Liverpool unter der Woche wurde Christensen sogar zum Spieler des Spiels gewählt.

Tuchel selbst fand zuletzt nur lobende Worte für Christensen, der Silva während des Auswärtssieges Anfang Februar bei Tottenham ersetzt hatte und seitdem in vier von fünf möglichen Spielen in der Startelf stand.

"Er ist mutig, stark bei Herausforderungen, intelligent im Spielaufbau und spielt mit viel Selbstvertrauen. Ich bin absoult glücklich mit seinen Leistungen", schwärmte Tuchel. Unter Tuchels Vorgänger Frank Lampard hatte Christensen noch einen deutlich schwereren Stand und gehörte zwischenzeitlich mehrfach gar nicht zum Kader.

Bei Chelsea könnte es im Sommer zu größeren Veränderungen in der Abwehr kommen. Christensens Vertrag läuft ebenso wie jener von Antonio Rüdiger 2022 aus, Silvas Kontrakt läuft gar nur bis Saisonende. Auch Bayern Münchens David Alaba wurde bereits mit den Blues in Verbindung gebracht, die Spur beim Österreicher führt aber eher in Richtung Spanien.