Leicester City - Manchester United: FA Cup heute live im TV und Livestream

Im FA-Cup-Viertelfinale stehen sich am heutigen Sonntag Leicester City und Manchester United gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und alle Spiele des FA Cups live in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Leicester City vs. Manchester United heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Die Partie zwischen Leicester City und Manchester United im Viertelfinale des FA Cups steigt am heutigen Sonntag - alle Informationen zur Partie gibt es hier auf einen Überblick:

Datum: 21. März

21. März Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Austragungsort: King Power Stadium, Leicester

King Power Stadium, Leicester Zuschauer: Nicht zugelassen

Leicester City - Manchester United heute live im TV und Livestream

Weder im frei empfangbaren Fernsehen noch bei Sky könnt Ihr die Begegnung zwischen Leicester City und Manchester United live sehen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte am FA Cup und hat somit auch das Duell der Foxes gegen die Red Devils im Programm.

Eine TV-Übertragung gibt es somit nicht, mit der DAZN-App könnt Ihr das Spiel aber auf Eurem Smart-TV schauen. Die Live-Berichterstattung beginnt kurz vor Anpfiff mit Kommentator Marco Hagemann und Sebastian Kneißl.

Neben dem englischen Pokal könnt Ihr auch die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live beim "Netflix des Sports" sehen.

Dazu kommen Highlights der 1. und 2. Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff. US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Kampsport (UFC, Boxen, WWE), Wintersport und Darts.

Das Abonnement kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Vorher könnt Ihr die Vielfalt des Online-Senders für einen Monat gratis testen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN. Jetzt sichern und Leicester City gegen Manchester United kostenlos live sehen.

Manchester United: Die Bilder des "Grauens" der Red Devils © IMAGO / VI Images 1/13 Von George Best über Cristiano Ronaldo bis hin zu Ron-Robert Zieler: Manchester United hatte im Laufe der Zeit zahlreiche fotogene Fußballer in seinen Reihen. Die Bilder des "Grauens" der Red Devils. © IMAGO / Ulmer 2/13 Ruud van Nistelrooy © IMAGO / Icon SMI 3/13 David Beckham © IMAGO / VI Images 4/13 Cristiano Ronaldo © IMAGO / East News 5/13 Tomasz Kuszczak © IMAGO / Ulmer/Teamfoto 6/13 Cristiano Ronaldo (r.) mit Lionel Messi und Kaka © IMAGO / Xinhua 7/13 Alex Ferguson, Ryan Giggs und Rio Ferdinand © IMAGO / Granata Images 8/13 Wayne Rooney © IMAGO / East News 9/13 Tomasz Kuszczak © IMAGO / Eduard Bopp 10/13 Ron-Robert Zieler © IMAGO / Eduard Bopp 11/13 Ron-Robert Zieler © getty 12/13 Ruud van Nistelrooy © IMAGO / United Archives International 13/13 George Best

Manchester United und Leicester City auf Augenhöhe?

In der Premier League trennt Manchester United (Platz zwei) und Leicester City (Platz drei) lediglich ein Punkt. In wichtigen Spielen präsentierte sich der englische Rekordmeister in dieser Saison aber als nahezu unschlagbar.

So durchbrachen die Red Devils Anfang März beispielsweise die Siegesserie von Spitzenreiter Manchester City, der zuvor wettbewerbsübergreifend 21 Siege in Folge gefeiert hatte, mit einem 2:0-Sieg bei den Skyblues.

Leicester zeigt sich in der laufenden Saison hingegen sehr konstant, schied aber Ende Februar überraschend gegen Slavia Prag in der Zwischenrunde der Europa League aus.

FA Cup: Alle Viertelfinals im Überblick