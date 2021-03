FC Liverpool - Vereinslegende Carragher besorgt: "Mentalitätszwerge" statt "Mentalitätsmonster"

In der von der Meisterschaft gekrönten Vorsaison glänzte der FC Liverpool durch Mentalität und sicherte sich zahlreiche Siege in der Schlussphase. Diese Zeiten seien bei den kriselnden Reds laut Vereinslegende Jamie Carragher lange vorbei. Auch beim 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham sei Liverpool nicht in der Lage gewesen, mit Widerständen umzugehen.

"So oft war Liverpool in dieser Phase der vergangenen Saison in der Lage, späte Treffer zu erzielen, sogar schon im Jahr davor", sagte Carragher bei Sky Sports und richtete sich dann direkt an Jürgen Klopp: "Dieser Mann hat sein Team als Mentalitätsmonster bezeichnet und sie hatte diese Auszeichnung auch verdient, aber derzeit präsentieren sie sich wie Mentalitätszwerge."

Bei der 0:1-Pleite gegen Fulham, der sechsten Heimniederlage in Folge, wurde den Reds ein Treffer von Mario Lemina in der 45. Minute zum Verhängnis, trotz verbesserter Leistung in Halbzeit zwei gelang kein Comeback. "Das Team geht nicht gut mit Rückschlägen um in den letzten drei, bis vier Monaten. Ein solcher Auftritt ist nicht akzeptabel und ich habe in ein paar miesen Liverpool-Mannschaften gespielt", erklärte Carragher weiter.

Obwohl die Champions-League-Plätze nun bereits vier Zähler entfernt sind - der viertplatzierte FC Chelsea hat zudem ein Spiel weniger absolivert - gab sich Klopp kämpferisch: "Diese Mannschaft ist eine extreme Mannschaft. Wir waren extrem erfolgreich und jetzt haben wir ebenfalls eine extreme Situation, aber wir werden uns da durchkämpfen." Hierzu sei allerdings ein "Meisterstück" notwendig.

Klopp bemängelte zudem die Chancenverwertung und das fehlende Momentum, aufgrund der personellen Umstände fehle es an Führungspersönlichkeiten auf dem Platz. Carragher sieht die ersten vier Plätze derzeit "seht weit entfernt" für den LFC, der bereits am Mittwoch wieder gefordert ist. Dann geht es im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen RB Leizpig. Zumindest dann ist die Ausgangslage nach dem 2:0 im Hinspiel gut.

Auch deshalb zeigte sich Klopp vor dem Spiel in Budapest erleichtert. "Gott sei Dank spielen wir in drei Tagen schon wieder, das ist ein anderer Wettbewerb", sagte er der BBC: "Da sind wir tatsächlich in einer guten Position. Aber Leipzig fliegt gerade in der Bundesliga, die werden nicht aufgeben, nur weil sie 0:2 hinten sind. Das wird auch hart."