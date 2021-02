Premier League: Auch ManUnited verliert Citizens außer Sichtweite

Nach Titelverteidiger FC Liverpool verliert auch der englische Rekordmeister Manchester United den souveränen Spitzenreiter Manchester City zunehmend aus den Augen. Durch ihr enttäuschendes 1:1 (1:1) beim Abstiegskandidaten West Bromwich Albion verloren die Red Devils weiter an Boden auf die Citizens und haben als erster Verfolger des Lokalrivalen schon sieben Punkte Rückstand.

Gleichauf mit ManUnited liegt Ex-Champion Leicester City nach seinem 3:1-Erfolg vom Samstag gegen Liverpool auf Rang drei unmittelbar vor dem Vorjahresmeister. Die Reds des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp liegen allerdings schon sechs weitere Zähler hinter dem Verfolgerduo zurück.

Manchester City hatte ebenfalls schon am Samstag durch seinen 16. Pflichtspielsieg in Serie mit 3:0 gegen Tottenham Hotspur seine Tabellenführung weiter gefestigt. Außerdem hat die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Liverpool könnte im weiteren Verlauf des Spieltages sogar aus den Champions-League-Rängen rutschen. Neben dem FC Everton (am Sonntagabend gegen den FC Fulham) können am Montag sowohl der FC Chelsea schon durch ein Unentschieden gegen Newcastle United als auch West Ham United durch einen Sieg gegen Schlusslicht Sheffield United am Team von der Anfield Road vorbeiziehen.

ManUnited bemühte sich bei West Brom vergeblich um weiteren Sichtkontakt zu den Citizens. Mehr als der Ausgleich durch Bruno Fernandes eine Minute vor der Pause gelang den Gästen nach dem frühen Rückstand durch Mbaye Diagne (2.) nicht.

Premier League: Die aktuelle Tabelle