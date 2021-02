Nach Knie-OP: Robin Koch peilt Comeback und EM an

Robin Koch von Leeds United will nach seiner Knie-Operation in drei Wochen wieder einsatzbereit sein, um Eigenwerbung für die erhoffte EM-Nominierung zu betreiben. "Ich hoffe, dass ich schnell wieder fit werde und mich mit guten Leistungen empfehlen kann", so Koch.

Ich bin schon wieder auf dem Platz mit dem Reha-Trainer", sagte der 24 Jahre alte Defensivspieler der Badischen Zeitung: "Ich hoffe, Mitte Ende März wieder spielen zu können."

Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom Bundesligisten SC Freiburg nach England hatte Koch seine Verletzung im Dezember erlitten. Im Anschluss an die Operation hat sich Bundestrainer Joachim Löw laut Koch gemeldet: "Wir sind im Austausch."

Bei einer EM-Teilnahme würde für den früheren Lauterer "ein Riesentraum in Erfüllung gehen".