Premier League: Manchester City baut Siegesserie gegen Arsenal aus – Tottenham Hotspur im freien Fall

Manchester City hat seine Siegesserie ausgebaut. Gegen Arsenal gewann der Tabellenführer der Premier League mit 1:0 (1:0) und damit sein 18. Pflichtspiel in Folge.

Den Siegtreffer der Skyblues erzielte Raheem Sterling bereits in der 2. Minute. Der 1,70 Meter große Engländer setzte sich per Kopf gegen Arsenals Innenverteidiger Rob Holding und Pablo Mari durch. Sterling avanciert zum Arsenal-Schreck: In allen drei zurückliegenden Premier-League-Spielen im Emirates Stadium traf Sterling.

Manchester City spielte in der Folge dominant weiter auf das zweite Tor, schaltete im zweiten Durchgang jedoch einen Gang zurück und verwaltete die Führung durch sicheres Kombinationsspiel ohne dabei besonders torgefährlich zu werden. Gegen Arsenal reichte das. Die Gunners schossen nur einmal auf das Tor von Ederson.

City verlor seit Dezember 2019 kein Ligaspiel mehr, wenn es in der Halbzeit führte. Auch diese Serie erhält die Mannschaft von Pep Guardiola aufrecht.

Die mittlerweile abgeschlagene Konkurrenz erledigte ihre Pflichtaufgaben immerhin. Zwar verlor Titelverteidiger Liverpool bereits am Samstag mit 0:2 gegen den FC Everton. Der Tabellenzweite Leicester City gewann jedoch mit 2:1 bei Aston Villa. Am späten Sonntagabend empfängt Manchester United noch Newcastle (im LIVETICKER).

Tottenham Hotspur befindet sich weiter im Sturzflug. Die Spurs verloren am Sonntag mit 1:2 gegen West Ham United.

Premier League: Die Sonntagsspiele im Überblick

FC Arsenal - Manchester City 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Sterling (2.)

Manchester United - Newcastle United LIVE

Aston Villa - Leicester City 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Maddison (19.), 0:2 Barnes (23.), 1:2 Traore (48.)

West Ham - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Antonio (5.), 2:0 Lingard (47.), 2:1 Lucas (64.)

Die Tabelle der Premier League