Ilkay Gündogan glänzt bei Manchester City in offensiverer Rolle: "Es sind andere Qualitäten gefragt"

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seine neu entdeckte Torgefährlichkeit mit einer offensiveren Rolle bei Manchester City begründet. Eine Rolle, die er zu Beginn seiner Karriere noch des Öfteren ausfüllte. Sein früherer Trainer Michael Oenning sieht ihn schon seit jeher als klassische Nummer zehn.

"Ich glaube einfach, dass in dieser Saison diese Qualität von mir gefragt wurde, auch aufgrund der Tatsache, dass uns ein Spieler wie David Silva verlassen hat im Sommer. Er war natürlich extrem wichtig für unser Offensivspiel", erklärte der 30-Jährige im Gespräch mit SPOX und DAZN.

Durch den Abgangs des Spaniers sei eine Lücke im Offensivspiel entstanden, die Gündogan zusammen mit seinen Teamkollegen schließen musste: "Ich würde natürlich nicht sagen, dass ich ihn momentan eins zu eins ersetze. Ich interpretiere die Rolle ein wenig anders. Fakt ist, dass ich momentan einfach offensiver spiele und dadurch natürlich auch irgendwo andere Qualitäten gefragt sind."

Es gehe darum, im richtigen Moment "Schnittstellen" in der gegnerischen Defensive anzulaufen, so Gündogan weiter, "aber ich habe diese Position auch in der Vergangenheit bereits gespielt und demnach ein bisschen Erfahrung". Vielmehr entscheidend als die individuelle Umstellung sei, dass die Abstimmung mit seinen Teamkollegen passt.

"Die müssen wissen oder ein Gefühl dafür entwickeln, zu dem Zeitpunkt den Ball zu spielen, wenn du deinen Lauf machst", sagte er. Bis das bei allen "Klick" mache, dauere laut Gündogan seine Zeit.

Borussia Mönchengladbach – Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen © getty 1/25 Borussia Mönchengladbach trifft im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City. So könnten die beiden Teams heute um 21 Uhr (live auf DAZN) auflaufen. © getty 2/25 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – TW: Yann Sommer © getty 3/25 RV: Stefan Lainer © getty 4/25 RIV: Matthias Ginter © getty 5/25 LIV: Nico Elvedi © getty 6/25 LV: Oscar Wendt © getty 7/25 ZM: Christoph Kramer © getty 8/25 ZM: Florian Neuhaus © getty 9/25 RF: Jonas Hofmann © getty 10/25 ZOM: Lars Stindl © getty 11/25 LF: Marcus Thuram © getty 12/25 ST: Alassane Plea © getty 13/25 So könnte Gladbach spielen. Auch Breel Embolo wäre eine Option für die Startelf. Möglicherweise entscheidet sich Trainer Marco Rose auch für Denis Zakaria in der Defensive. Dann könnte Gladbach mit Dreierkette spielen. © getty 14/25 MANCHESTER CITY – TW: Ederson © imago images / ShaunxBotterill/NMCxPool 15/25 RV: Joao Cancelo © imago images / PA Images 16/25 RIV: John Stones © getty 17/25 LIV: Ruben Dias © getty 18/25 LV: Oleksandr Zinchenko © imago images 19/25 ZM: Rodri © getty 20/25 ZM: Kevin De Bruyne © getty 21/25 ZM: Ilkay Gündogan © getty 22/25 RF: Raheem Sterling © getty 23/25 ST: Bernardo Silva © getty 24/25 LF: Phil Foden © getty 25/25 In der Offensive der Skyblues ist wie so oft in diesen Wochen alles möglich. Selbst Sergio Agüero könnte erstmals seit Anfang Januar (COVID-19) wieder Minuten bekommen. Auch Jesus, Mahrez und Torres wären Alternativen für den Angriff.

Ex-Gündogan-Trainer Oenning: "Für mich ist und war er immer eine Nummer zehn"

Michael Oenning, unter dem Gündogan im August 2009 sein Bundesligadebüt für den 1. FC Nürnberg feierte, sieht in dem 42-fachen Nationalspieler seit jeher ohnehin einen offensiven Spielgestalter. "Für mich ist und war Ilkay immer eine Nummer zehn", sagte er SPOX und Goal. "Ich habe mit Jürgen Klopp oft über seine Position diskutiert, aber er hat ihn zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt gemacht."

Aufgrund Gündogans Spielverständnis wunderte es Oenning jedoch nicht, dass jener auch auf anderer Position glänzen konnte. "Er hat immer sofort verstanden, was ich auf dem Spielfeld von ihm sehen wollte. Er lernt sehr schnell, lässt sich davon aber nicht in seiner freien Spielweise einschränken", so der 55-Jährige, der aktuell den FC Ujpest in Ungarn trainiert.

Gündogan steht in der laufenden Saison bei 13 Toren und drei Vorlagen in 27 Pflichtspielen. Mit elf Toren in der Premier League ist er dort aktuell der gefährlichste Profi der Skyblues.