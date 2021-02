FC Liverpool - Everton: Merseyside-Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Merseyside-Derby in der Premier League! Der FC Liverpool empfängt heute den FC Everton zum Nachbarschaftsduell - sowohl geographisch als auch tabellarisch. SPOX informiert Euch darüber, wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Verteidigung der Meisterschaft ist bei 16 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City inzwischen so gut wie unmöglich. Für den FC Liverpool geht es in der Premier League trotzdem noch um einiges - und zwar die erneute Qualifikation für die Champions League.

Nach drei Niederlagen hintereinander und lediglich zwei Erfolgen in den letzten zehn Liga-Partien sind die kriselnden Reds in der Tabelle nämlich auf Platz sechs abgestürzt. Ein Rang, der ihnen nicht einmal sicher die Teilnahme an der Europa League einbringen würde.

FC Liverpool - Everton: Datum, Zeit, Spielort

Unter der Woche konnte das Team von Jürgen Klopp zum Auftakt der Champions-League-Achtelfinals RB Leipzig auswärts 2:0 bezwingen. Nimmt es den Schwung nun mit in den nationalen Wettbewerb? Liverpool empfängt am heutigen Samstag, den 20. Februar den FC Everton zum Merseyside-Derby an der Anfield Road. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Es handelt sich um den 25. Spieltag.

Kurios: Die Stadien der beiden Klubs liegen in Liverpool nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Und in der Tabelle sind sie ebenfalls Nachbarn. Everton, das von Carlo Ancelotti trainiert wird, befindet sich nämlich direkt hinter dem amtierenden Meister auf Platz sieben. Im Falle eines Erfolgs der Toffees wären beide punktgleich.

Premier League: Duelle am 25. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.02., 21:00 Wolverhampton Wanderers 1:0 Leeds United 20.02., 13:30 Southampton FC -:- Chelsea 20.02., 16:00 Burnley FC -:- West Bromwich Albion FC 20.02., 18:30 Liverpool -:- Everton 20.02., 21:00 Fulham -:- Sheffield United 21.02., 13:00 West Ham United -:- Tottenham Hotspur 21.02., 15:05 Aston Villa -:- Leicester City FC 21.02., 17:30 Arsenal -:- Manchester City 21.02., 20:00 Manchester United -:- Newcastle United 22.02., 21:00 Brighton & Hove Albion -:- Crystal Palace FC

FC Liverpool - Everton heute live im TV und Livestream

Live erleben könnt Ihr das Derby auf der Insel heute bei Sky. Der Bezahlsender besitzt in Deutschland die TV-Rechte an der Premier League. Die Übertragung zu Liverpool gegen Everton beginnt auf Sky Sport 1 um 18.15 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Startschuss. Toni Tomic kommentiert da Duell.

Ihr habt auch die Möglichkeit, Sky via Sky Go und Sky Ticket zu streamen. Bei Sky Ticket könnt Ihr zwischen den Tickets "Supersport Monat" (29,99 Euro monatlich), "Supersport Jahr" (erste zwölf Monate 19,99 Euro monatlich) und "Sport Monat" (9,99 Euro monatlich) wählen.

Premier League: FC Liverpool - Everton im Liveticker

Mit von der Partie sein könnt Ihr heute auch mit dem Liveticker von SPOX. Dort entgeht Euch definitiv nichts - ob Tore, Karten, Wechsel, Verletzungen oder sonst etwas.

