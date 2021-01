FC Chelsea: Frank Lampard vermisst "Killer" in seinem Team

Frank Lampard (42) wünscht sich mehr "Killer" in seinem Team. Der Trainer des FC Chelsea sieht bei seinen Stürmern noch viel Luft nach oben.

"Was wir von den jungen Spielern in diesem Kader manchmal nicht erwarten können, ist, dass sie regelmäßig liefern", sagte Lampard nach dem 4:0-Sieg gegen den Viertligisten Morecambe im FA Cup am Sonntag (die Highlights im Video).

Dabei beendeten auch Timo Werner und Kai Havertz ihre Torflauten. "Es ist ein schöner kleiner Schritt für beide", sagte Lampard. Chelsea habe mit Olivier Giroud (wettbewerbsübergreifend 9 Tore), Werner (9), Tammy Abraham (8), Havertz (5) und Callum Hudson-Odoi (5) zwar Spieler, die ihren Beitrag leisten. Einen echten Killer vermisse Lampard aber in seinem Team.

"Wir haben eine Menge junger Spieler mit viel Potenzial, junge Spieler. Aber die Top-Stürmer an der Spitze der Premier League schießen Woche für Woche Tore und gewinnen Jahr für Jahr, und das im Alter von 27 oder 28 Jahren. Sie sind sehr etabliert und liefern Woche für Woche", sagte Lampard, der zwar daran glaubt, dass seine Spieler da auch noch hinkommen werden, es aktuell aber noch Luft nach oben gibt.

"Für uns gibt es also noch einiges zu tun, um auf das Niveau zu kommen, auf dem wir hoffentlich mit diesen Teams mithalten können", sagte Lampard.

Die Spielerlegende der Blues hat als Trainer seine Probleme in der Premier League. Chelsea holte aus den vergangenen drei Ligaspielen nur einen Punkt und rutschte auf Rang neun in der Tabelle ab. In der Champions League setzte sich Chelsea gegen Sevilla, Krasnodar und Rennes als Gruppensieger durch und trifft im Achtelfinale auf Atletico Madrid.

Die Top-Torjäger der Premier League