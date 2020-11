Premier League, 10. Spieltag: Tottenham Hotspur und Chelsea mit Punkteteilung – Manchester United gelingt spektakulärer Comeback-Sieg

Tottenham Hotspur hat sich trotz eines 0:0 im Topspiel gegen den FC Chelsea die Tabellenführung zurückerobert, weil der FC Liverpool bereits am Samstag bei Brighton gepatzt hatte. Manchester United gelang ein spektakulärer Comeback-Sieg gegen Southampton.

Die Spurs konzentrierten sich im Topspiel gegen Chelsea auf die Defensivarbeit. Am Ende standen die Spurs bei 5:13 Torschüssen. Chelsea, zu Beginn ohne Kai Havertz, spielte dominanter, hatte mehr Ballbesitz (60 Prozent), zwingende Torchancen erspielten sich die Blues jedoch nicht.

Auch Havertz konnte nach seiner Einwechslung (83.) in der Schlussphase nicht für den Lucky Punch sorgen. Nationalmannschaftskollege Timo Werner erwischte einen schlechten Tag, er blieb weitgehend blass.

Die Punkteteilung reicht Tottenham, um sich die Tabellenführung in der Premier League wieder zurückzuholen. Liverpool patzte am Samstag, als man nicht über ein 1:1 gegen Brighton hinauskam. Chelsea bleibt Dritter. Keines der ersten sechs Teams hat an diesem 10. Spieltag bisher (Leicester trifft am Montag noch auf Fulham) gewonnen.

Manchester United gelingt Comeback-Sieg

Manchester United nutzte die Patzer der Konkurrenz und kam durch einen spektakulären Comeback-Sieg an die Spitzenplätze heran. Die Red Devils drehten einen 0:2-Rückstand gegen Southampton.

Matchwinner war Edinson Cavani, der das 1:2 von Bruno Fernandes vorbereitete und den Sieg mit einem eigenen Doppelpack klarmachte.

