Southampton-Coach Hasenhüttl über Manchester United: "Gefeiert, als wären sie Meister geworden"

Ralph Hasenhüttl hat sich nach der 2:3-Niederlage seines FC Southampton gegen Manchester United ein wenig über die feiernden Red Devils lustig gemacht.

"Man hat gehört, wie sie in der Kabine gefeiert haben", wird Hasenhüttl vom Mirror zitiert: "Du weißt, was du geleistet hast, wenn der Gegner feiert, als wäre er gerade Meister in der Premier League geworden."

Hasenhüttls Saints hatten die Red Devils lange Zeit am Rande einer Niederlage, führten gar schon mit 2:0, mussten am Ende jedoch die erste Niederlage seit dem 2. Spieltag (2:5 gegen Tottenham) hinnehmen.

Der 53 Jahre alte Österreicher, der zuletzt sogar als möglicher Nachfolger für den in die Kritik geratenen United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer gehandelt wurde, lobte seine Mannschaft dennoch in den höchsten Tönen.

"Wir hatten einige fantastische Momente. Sie mussten ihr Bestes geben, um gegen uns zu gewinnen. Wir können stolz darauf sein, wie wir gespielt haben", sagte Hasenhüttl, der 2018 RB Leipzig im Clinch mit dem damaligen Sportdirektor Ralf Rangnick verlassen hatte.

Während Southampton in der Tabelle auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen liegt, fehlt Manchester United noch einiges an Punkten zu einer möglichen Meisterfeier.

Die Red Devils legten einen schwachen Saisonstart hin, verloren unter anderem mit 1:6 gegen Tottenham. Auch deshalb wackelte der Trainerstuhl von Solskjaer im Herbst bedenklich. Zuletzt fing sich United jedoch in der Liga und gewann nun gegen die Saints das dritte Spiel in Folge.

