Fulham-Trainer über RBL-Leihgabe Lookman: "So kannst du keinen Elfmeter schießen"

Scott Parker, Trainer des FC Fulham, hat nach der 0:1-Niederlage bei West Ham United RB-Leipzig-Leihgabe Ademola Lookman scharf kritisiert. Grund dafür war ein kläglich verschossener Elfmeter.

Mit der letzten Aktion des Spiels trat Lookman zum Strafstoß für die "Cottagers" an. Der 23-Jährige übernahm die Verantwortung und setzte bei seinem Versuch zu einem Paneka an. Der klägliche, halbhohe Lupfer landete in den Armen von West-Ham-Torwart Lukasz Fabianski.

"So kannst du keinen Elfmeter schießen", kritisierte Fulham-Trainer Scott Parker im Anschluss. "Ich bin enttäuscht und wütend. Ade hat einen Fehler gemacht und weiß das. Er ist enttäuscht und das zu Recht. Er wird daraus lernen." Fulham kassierte dadurch die sechste Niederlage im achten Spiel.

Lookman äußerte sich via Twitter: "Nach dem Fehler von gestern übernehme ich die volle Verantwortung und Schuld dafür. Meinen Teamkollegen, dem Manager und den Fans, schwöre ich, dass ich den nächsten Elfmeter verwandeln werde. Ich werde mich nicht von einem Fehler runterziehen lassen.⁦"

Der Offensivspieler ist noch bis Sommer von RB Leipzig an den Londoner Klub ausgeliehen. "Er war fantastisch, seit er hier ist. Wenn du jung bist, machst du Fehler", sagte Parker.