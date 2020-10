Manchester United holt Edinson Cavani - und zwei weitere kostspielige Neuzugänge

Manchester United hat sich mit dem uruguayischen Nationalspieler Edinson Cavani verstärkt. Der 33 Jahre alte Torjäger erhält bei den Red Devils nach Vereinsangaben einen Vertrag bis Saisonende plus Option auf ein weiteres Jahr.

Cavanis Vertrag beim französischen Champions-League-Finalisten Paris St. Germain war im Sommer ausgelaufen. Abgesehen von Cavani verpflichtete United am Deadline Day auch Linksverteidiger Alex Telles und Rechtsaußen Amad Traore.

Der 27-jährige Brasilianer Telles kommt für 15 Millionen Euro vom FC Porto und unterschrieb einen Vertrag bis 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der 18-jährige Traore kommt von Atalanta Bergamo, durchgeführt wird der Transfer nach Angabe von United aber "zu einem späteren Zeitpunkt" - Medienberichten zufolge soll er im Winter kommen. Die beiden Klubs einigten sich dem Vernehmen nach auf eine Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro, die sich mit mit diversen Boni noch um 20 Mio. erhöhen könnte. Für Bergamo spielte Traore bisher lediglich 24 Minuten in der Serie A.

Innenverteidiger Chris Smalling wechselte unterdessen fix zur AS Rom, für die er bereits in der vergangenen Saison per Leihe spielte. United kassiert eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro, der 30-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2023.