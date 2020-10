Premier League: Manchester United gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

In der vorletzten Partie des 4. Spieltags treffen in der Premier League Manchester United und Tottenham Hotspur aufeinander. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Zum Comeback von Gareth Bale kommt es noch nicht: Der Waliser steht voraussichtlich erst nach der Länderspielpause dem Team von Jose Mourinho zur Verfügung.

Manchester United gegen Tottenham: Termin, Ort, Schiedsrichter

Die Partie Manchester United gegen Tottenham Hotspur am 4. Spieltag der Premier League findet am heutigen Sonntag, 4. Oktober, um 17.30 Uhr statt.

Gespielt wird im Old Trafford, der Heimspielstätte der Red Devils. Als Schiedsrichter ist Routinier Anthony Taylor im Einsatz.

United vs. Spurs heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der Red Devils und Spurs ist in Deutschland nicht im Free-TV, sondern exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender strahlt die Partie als "Match of the Week" live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD aus.

Ab 17 Uhr begleitet Euch Kommentar Florian Schmidt-Sommerfeld durch die Sendung, auch Experte Raphael Honigstein ist dabei. Neben der Übertragung im TV steht bei Sky ein Livestream via Sky Go sowie die Funktion Sky Ticket für Nicht-Abonnenten bereit.

© imago images / PA Images

Premier League: United gegen Tottenham heute im Liveticker

Auch ohne Pay-TV-Abo müsst Ihr nicht auf den Kracher aus England verzichten: SPOX tickert sämtliche Spiele aus der besten Liga der Welt ausführlich.

Hier geht's zum Ticker United vs. Spurs.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht des Tages.

Premier League: Der 4. Spieltag im Überblick

Nach dem Duell United vs. Spurs treffen zum Abschluss des Spieltags Aston Villa und Liverpool aufeinander. Der souveräne Meister hat einen perfekten Start in die Saison hingelegt.

Datum Spielbeginn Heim Auswärts Sa, 03.10. 13.30 Uhr Chelsea Crystal Palace FC Sa, 03.10. 16 Uhr Everton Brighton & Hove Albion Sa, 03.10. 18.30 Uhr Leeds United Manchester City Sa, 03.10. 21 Uhr Newcastle United Burnley FC So, 04.10. 13 Uhr Southampton FC West Bromwich Albion FC So, 04.10. 13 Uhr Leicester City FC West Ham United So, 04.10. 15 Uhr Wolverhampton Wanderers Fulham So, 04.10. 15 Uhr Arsenal Sheffield United So, 04.10. 17.30 Uhr Manchester United Tottenham Hotspur So, 04.10. 20.15 Uhr Aston Villa Liverpool

Premier League: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Mit vier Punkten aus drei Spielen sind die Spurs durchwachsen in die Saison gestartet. United unterlag derweil zum Saisonauftakt Crystal Palace.