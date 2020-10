Premier League: Aston Villa gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der perfekt in die Saison gestartete englische Meister FC Liverpool ist zum Abschluss des 4. Spieltags heute bei Aston Villa zu Gast. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Auch das Team aus Birmingham steht nach zwei Spielen bei der optimalen Ausbeute von sechs Punkten. Wer kassiert heute die erste Niederlage?

Aston Villa gegen FC Liverpool: Ort, Termin, Schiedsrichter

Aston Villa gegen den FC Liverpool, die zehnte und letzte Partie des 4. Spieltags in der Premier League, findet am heutigen Sonntag, 4. Oktober, um 20.15 Uhr statt.

Gespielt wird im Villa Park in Birmingham, der in Nicht-Corona-Zeiten Platz für 42.785 Besucher bietet. Als Schiedsrichter fungiert Martin Atkinson.

Aston Villa - FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschsprachigen Raum ist die Partie Aston Villa gegen Liverpool am heutigen Abend live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 20.05 Uhr mit seiner Vorberichterstattung, im Einsatz sind Kommentar Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Raphael Honigstein.

Zusätzlich zur Übertragung im TV auf Sky Sport 1 HD steht für Abonnenten ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Nicht-Abonnenten können via Sky Ticket live dabei sein. Sky überträgt ausgewählte Spiele aus der besten Liga der Welt.

Alternativ stellt Euch SPOX zu allen Partien der Premier League einen ausführlichen Liveticker bereit. Dort verpasst Ihr auch keine Höhepunkte des heutigen Spiels des FC Liverpool.

FC Liverpool: Nach Thiago auch Mane positiv getestet

Nachdem Neuzugang Thiago bereits Mitte der Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat es nun auch Stürmerstar Sadio Mane erwischt. Der Senegalese hat sich umgehend in die vorgeschriebene Quarantäne begeben und wird dem Team von Jürgen Klopp vorerst fehlen.

Beide Spieler klagten über leichte Symptome, im Falle des Spaniers teilte der Verein mit: "Wir haben alle Protokolle befolgt, und Thiago geht es soweit gut". Der Mittelfeldspieler, der vom FC Bayern an die Anfield Road kam, werde "hoffentlich bald wieder zurück sein".

Premier League: Der 4. Spieltag im Überblick

Sechs Spiele stehen in der Premier League am heutigen Sonntag an, neben den Reds sind mit Arsenal (gegen Sheffield), Manchester United und Tottenham weitere Klubs mit großen Ambitionen im Einsatz. Letztere beide treffen direkt aufeinander.

Datum Spielbeginn Heim Auswärts Sa, 03.10. 13.30 Uhr Chelsea Crystal Palace FC Sa, 03.10. 16 Uhr Everton Brighton & Hove Albion Sa, 03.10. 18.30 Uhr Leeds United Manchester City Sa, 03.10. 21 Uhr Newcastle United Burnley FC So, 04.10. 13 Uhr Southampton FC West Bromwich Albion FC So, 04.10. 13 Uhr Leicester City FC West Ham United So, 04.10. 15 Uhr Wolverhampton Wanderers Fulham So, 04.10. 15 Uhr Arsenal Sheffield United So, 04.10. 17.30 Uhr Manchester United Tottenham Hotspur So, 04.10. 20.15 Uhr Aston Villa Liverpool

Nur zwei Stars stören die City-Liverpool-Dominanz: Die Top-11 der Premier League nach FIFA-21-Ratings © imago images / Shaun Brooks / SPOX 1/13 Die Premier League startet in ihre neue Saison. Pünktlich zum Saisonstart in England hat EA Sports die Ratings der neuesten FIFA-Ausgabe präsentiert und eine Top-Elf erstellt. Mit dabei sind nur zwei Spieler, die nicht bei ManCity oder Liverpool spielen. © imago images / Martin Rickett 2/13 TOR - ALISSON (FC Liverpool): 90 Gesamtstärke © imago images / Oli Scarff/NMC Poolx 3/13 ABWEHR - TRENT ALEXANDER ARNOLD (FC Liverpool): 87 Gesamtstärke © imago images / David Horn 4/13 VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool): 90 Gesamtstärke © imago images / Martin Rickett 5/13 AYMERIC LAPORTE (Manchester City): 87 Gesamtstärke © imago images / Paul Ellis/NMC Pool 6/13 ANDREW ROBERTSON (FC Liverpool): 87 Gesamtstärke © imago images / Oli Scarff/NMC Pool 7/13 MITTELFELD - KEVIN DE BRUYNE (Manchester City): 91 Gesamtstärke © imago images / Ivan Arlandis 8/13 N'GOLO KANTE (FC Chelsea): 88 Gesamtstärke © imago images / Glyn Kirk/NMC Pool 9/13 BRUNO FERNANDES (Manchester United): Gesamtstärke 87 © imago images / David Blunsden 10/13 ANGRIFF - MOHAMED SALAH (FC Liverpool): Gesamtstärke 90 © imago images / Nick Potts 11/13 SERGIO AGÜERO (Manchester City): Gesamtstärke 89 © imago images / COLORSPORT/TERRY DONNELLY 12/13 SADIO MANE (FC Liverpool): Gesamtstärke 90 © SPOX 13/13 Und so sieht sie aus, die beste Elf der Premier League nach den neuen FIFA-Ratings. Ganz schön viel Meisterschaftspotenzial.

Premier League: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

4:3 gegen Leeds, 2:0 beim FC Chelsea und 3:1 gegen den FC Arsenal - nach drei Spieltagen hat der FC Liverpool neun Zähler und 9:4 Tore auf dem Konto.