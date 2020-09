Tottenham Hotspur gegen FC Everton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Premier-League-Saison läuft wieder. Am ersten Spieltag trifft Tottenham Hotspur auf den FC Everton. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und im Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tottenham Hotspur vs. FC Everton: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Tottenham Hotspur empfängt zu Beginn der neuen Premier-League-Saison am ersten Spieltag den FC Everton. Als Spielstätte dient dabei das moderne Tottenham Hotspur Stadium in der englischen Hauptstadt London. Hauptschiedsrichter Martin Atkinson pfeift das Spiel dann pünktlich um 17.30 Uhr an.

Tottenham Hotspur vs. FC Everton: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das heutige Premier-League-Spiel liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Um 17.20 Uhr startet auf dem Sender Sky Sport 1 HD die Übertragung mit Kommentator Joachim Hebel.

Auch im Livestream wird die Begegnung von Sky übertragen. Dafür wird jedoch ein SkyGo-Abo benötigt. Als Alternative dazu kann mittels SkyTicket darauf zugegriffen werden.

Tottenham Hotspur vs. FC Everton im Liveticker

Für alle Fans der beiden Mannschaften, die kein SkyGo-Abo haben, trotzdem aber das Spiel mitverfolgen möchten, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier zum Liveticker von Tottenham gegen Everton

Tottenham Hotspur vs. FC Everton: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 06.07.2020 Tottenham Hotspur FC Everton 1:0 Premier League 03.11.2019 FC Everton Tottenham Hotspur 1:1 Premier League 12.05.2019 Tottenham Hotspur FC Everton 2:2 Premier League 23.12.2018 FC Everton Tottenham Hotspur 2:6 Premier League 13.01.2018 Tottenham Hotspur FC Everton 4:0 Premier League

Premier League: Der 1. Spieltag im Überblick

Die Premier League ist wieder im Gange. Vier Partien wurden am gestrigen Samstag bereits absolviert. Der Meister der vergangenen Saison FC Liverpool begrüßte Aufsteiger Leeds United in die Liga. Am Ende ging das Team von Trainer Jürgen Klopp dank eines Hattricks von Star-Stürmer Mohamed Salah als Sieger vom Platz.

Der FC Arsenal erwischte ebenfalls einen guten Start in die Saison. Mit 3:0 bezwang man den FC Fulham. Die beiden Manchester-Teams hingegen haben bislang noch Pause, da beide Klubs in den europäischen Wettbewerben der vergangenen Saison bis ins jeweilige Finalturnier gekommen sind.