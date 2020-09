Tottenham Hotspur: Interesse an Wolfsburg-Torjäger Wout Weghorst?

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Wolfsburg-Angreifer Wout Weghorst (28). Dies berichtet De Telegraaf.

Demnach soll der Verein um Trainer Jose Mourinho darüber nachdenken, den niederländischen Torjäger als Backup für Harry Kane auf die Insel zu lotsen. The Special One soll für diese Position einen Spielertypen vom Kaliber Weghorsts suchen. Zuletzt wurde auch der Name von Weghorsts Landsmann Bas Dost genannt.

Das Interesse der Spurs ist aber noch in den Startlöchern, geplant ist jedoch, die Gespräche mit dem Spieler schon bald aufzunehmen. Weghorst hatte bereits Anfang des Monats betont, den Bundesligisten nicht unbedingt verlassen zu wollen, bei einer entsprechenden Offerte jedoch einem neuen Abenteuer nicht abgeneigt zu sein: "Wenn ein Angebot kommt, das für jede Seite passt und alle glücklich macht."

Die Bild bemisst die Ablöseforderung des Bundesligisten auf 35 Millionen Euro. Weghorsts Vertrag bei den Wölfen läuft noch bis 2023. "Angst muss niemand haben. Es ist doch gut für einen Verein, wenn er wieder viel Geld bekommt, nachdem er in einen Spieler investiert hat. Ich habe Ambitionen und möchte das Höchste erreichen", sagte der Niederländer im August gegenüber der Sport Bild.

Im Sommer 2018 überwies der VfL 10,5 Millionen Euro nach Alkmaar. Seitdem lief der holländische Nationalspieler in 82 Spielen für die Wölfe auf (40 Tore, zwölf Assists).