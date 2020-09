Premier League, 2. Spieltag: James Rodriguez trifft bei Everton-Sieg – Trainer Bilic sieht Rot

Der FC Everton hat auch sein zweites Ligaspiel der neuen Premier-League-Saison gewonnen. Beim 5:2-Sieg gegen West Bromwich Albion erzielte der ehemalige Bayern- und Real-Star James Rodriguez seinen ersten Premier-League-Treffer.

FC Everton - West Bromwich Albion 5:2 (2:1)

0:1 Diangana (10.), 1:1 Calvert-Lewin (31.), 2:1 Rodriguez (45.), 2:2 Pereira (47.), 3:2 Keane (54.), 4:2 Calvert-Lewin (62.), 5:2 Calvert-Lewin (66.) Rote Karten: Gibbs (45.+1/West Brom), Bilic (45.+3/Trainer West Brom)

Matchwinner mit seinen drei Toren war zweifelsfrei Calvert-Lewin. Der bis dahin letzte Everton-Spieler, dem ein Dreierpack in der Premier League gelang, heißt Wayne Rooney (im November 2017 gegen West Ham).

James Rodriguez brachte die Toffees nach dem zwischenzeitlichen Rückstand kurz vor der Pause wieder in Führung. Er traf mit dem starken linken Fuß aus der Distanz. 18 seiner 53 Tore in den europäischen Top-5-Ligen erzielte er von außerhalb.

Der Kolumbianer war auch in den Aufreger der Partie involviert. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel Rodriguez nach einem Zweikampf mit Kieran Gibbs theatralisch zu Boden. Gibbs hatte nach dem Everton-Neuzugang nach dessen Zerren am Trikot des Linksverteidigers ins Gesicht geschlagen. Gibbs sah die Rote Karte.

West-Brom-Coach Slaven Bilic war mit der Entscheidung von Schiedsrichter Mike Dean überhaupt nicht einverstanden. Mit dem Halbzeitpfiff stürmte er aufs Feld und redete wild gestikulierend auf Dean ein. Der hörte sich Bilics Kritik für ein paar Sekunden an und verwies schließlich auch den 52-Jährigen des Platzes - Rot für den Trainer.

