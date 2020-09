FC Liverpool: Transfers und Gerüchte im Sommer 2020

Nach dem lange herbeigesehnten Triumph in der Premier League hat der FC Liverpool bisher die Füße auf dem Transfermarkt stillgehalten. Was ist bereits passiert und was könnte sich bei den Reds bis zum 15. Oktober noch tun? Transfernews und -gerüchte zum LFC.

Nur für einen Spieler haben die Verantwortlichen der Reds bisher eine Ablöse bezahlt und setzen auf den Kern der 2019/20 so erfolgreichen Mannschaft. Veränderungen könnte es dennoch noch geben.

FC Liverpool: Zugänge zur kommenden Saison

Als Backup für Linksverteidiger Andrew Robertson hat Liverpool den Griechen Konstantinos Tsimikas unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige unterschrieb bis 2025.

Ansonsten verzeichneten die Reds nur Zugänge durch Leih-Rückkehrer. Diese könnten jedoch teilweise erneut verliehen werden (Ben Woodburn) oder gar den Verein endgültig verlassen (Harry Wilson, Marko Grujic).

Spieler Position Alter Abgebender Verein Wechsel Konstantinos Tsimikas Linker Verteidiger 24 Olympiakos Piräus 13 Mio. Euro Marko Grujic Zentrales Mittelfeld 26 Hertha BSC Rückkehr nach Leihe Ben Woodburn Offensives Mittelfeld 20 Oxford United Rückkehr nach Leihe Rhian Brewster Mittelstürmer 20 Swansea City Rückkehr nach Leihe Harry Wilson Rechtsaußen 23 AFC Bournemouth Rückkehr nach Leihe Taiwo Awoniyi Mittelstürmer 22 FSV Mainz 05 Rückkehr nach Leihe

© imago images / Sven Simon

FC Liverpool: Diese Spieler könnten noch kommen und gehen

Wie bei sämtlichen großen Klub macht die Gerüchteküche auch vor dem FC Liverpool nicht Halt, dennoch haben die Reds bereits angekündigt, dass größere Investitionen in Zeiten von Corona ausbleiben werden.

Ganz oben auf der Agenda steht eine Verpflichtung von Bayern-Regisseur Thiago, der den Verein verlassen wird und in Liverpool-Trainer Jürgen Klopp einen großen Fürsprecher hat. Eine Einigung bezüglicher der Ablöse konnte noch nicht erzielt werden, auch Manchester United und dem FC Arsenal wird Interesse nachgesagt.

Als Konsequenz daraus könnte Georginio Wijnaldum den Verein in Richtung Spanien verlassen. Nach Informationen des Algemeen Dagblad will der neue Barca-Coach Ronald Koeman seinen Landsmann sofort oder spätestens 2021 (dann wäre er ablösefrei) nach Katalonien locken.

Torhüter Loris Karius, zuletzt an Besiktas verliehen, hat aller Voraussicht nach keine Zukunft in Liverpool und wird unter anderem mit dem HSC Montpellier in Verbindung gebracht.

FC Liverpool: Die Abgänge vor der Saison 2020/21

Abwehr-Routinier Dejan Lovren hat den Klub verlassen, auch aufgrund von Verletzungen kam er in der abgelaufenen Saison nur auf 15 Einsätze. Der zuvor bereits verliehene Mittelfeldspieler Ovie Ejaria wechselt fest zum FC Reading.