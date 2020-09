Premier League: Brighton & Hove Albion gegen Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Debüt von Timo Werner und Kai Havertz beim FC Chelsea steht bevor. Die Blues gastieren in der Premier League heute bei Brighton & Hove Albion. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Kein Klub hat 2020 so viel Geld in Spielertransfers gepumpt wie die Blues. Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Sarr und Thiago Silva verstärkte das Team in der Sommerpause.

Brighton & Hove Albion gegen Chelsea: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie wird heute um 21.15 Uhr im AMEX Stadium angepfiffen.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel heute leiten:

Schiedsrichter: Craig Pawson

Craig Pawson Assistenten: Ian Hussin, Richard West

Ian Hussin, Richard West Vierter Offizieller: Simon Hooper

Simon Hooper VAR: Kevin Friend

Kevin Friend VAR-Assistent: Simon Beck

© imago images / Poolfoto

Brighton & Hove Albion vs. Chelsea: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen auch in dieser Saison weiterhin exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 21.05 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Hannes Hermann wird als Kommentator fungieren.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Mit SkyGo haben Sky-Kunden die Chance, das Spiel im Livestream zu sehen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, aber dennoch das Spiel sehen wollt, ist SkyTicket für Euch die richtige Adresse. Dort könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Brighton & Hove Albion gegen Chelsea im Liveticker verfolgen

SPOX hat für jede Partie der Premier League einen Liveticker im Angebot. So auch zu Brighton gegen Chelsea.

Bereits um 19 Uhr steht ein weiteres Spiel in der Premier League auf dem Programm. Sheffield United bekommt es mit den Wolverhampton Wanderes zu tun. Auch dieses Spiel wird im Liveticker begleitet.

Brighton & Hove Albion vs. Chelsea: Die letzten Duelle im Überblick

Bevor Chelsea fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, schaffte es Brighton in diesem Januar zum ersten Mal, ein Unentschieden gegen die Blues zu holen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 01.01.2020 1:1 Premier League 28.09.2019 2:0 Premier League 03.04.2019 3:0 Premier League 16.12.2018 1:2 Premier League 20.01.2018 0:4 Premier League 26.12.2017 2:0

Premier League: Die Tabelle vor Brighton vs. Chelsea

Für beide Mannschaften ist es heute der erste Spieltag in der neuen Saison.