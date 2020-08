Wann beginnt die Premier League? 1. Spieltag und Saisoneröffnung

Nach einer denkwürdigen Saison 2019/20 geht bald die Premier League wieder los. Hier erfahrt Ihr, welche Partien der 1. Spieltag der englischen Topliga für Euch bereithält und wann die neue Saison losgeht.

Premier League: Wann findet der 1. Spieltag der Saison 2020/21 statt?

Der Startschuss in die neue Saison der Premier League fällt am 12. September. Um 16 Uhr werden zeitgleich sechs Partien des englischen Oberhauses angepfiffen.

Premier League: Der Saisonauftakt im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen auch in dieser Saison wieder beim Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung der Premier League im TV findet nicht statt.

Sky bietet für seine Kunden zudem auch eine Übertragung im Livestream via Sky Go an. Nicht-Kunden können sich via Sky Ticket einen Tagespass kaufen um die Spiele im Stream verfolgen zu können.

FC Liverpool: Traditionsduell gegen Aufsteiger am 1. Spieltag

Der amtierende Meister FC Liverpool empfängt zu Beginn der Saison Aufsteiger Leeds United an der heimischen Anfield Road. Die Peacocks spielen erstmals seit 16 Jahren wieder in der Premier League, unter Marcelo Bielsa gewann der Traditionsklub im Vorjahr die Championship und könnte auch in der ersten Liga für Aufsehen sorgen. Jürgen Klopp und seine Mannschaft sind also bereits im ersten Spiel gefordert.

Premier League: London-Derby zum Auftakt - Manchester-Klubs mit Pause

Bereits am ersten Spieltag gibt es in der Premier League ein Londoner Stadtderby. Im Craven Cottage spielt Aufsteiger Fulham gegen FA-Cup-Sieger Arsenal. Die Cottagers sind erst durch die Playoffs in die Premier League aufgestiegen, im Finale setzten sie sich nach Verlängerung mit 2:1 gegen Brentford durch. Arsenal will hingegen mit einem Sieg den Grundstein für eine gute Saison setzen. Im Vorjahr war das Team von Mikel Arteta lediglich Achter der Premier League und beendete die Saison hinter Erzrivale Tottenham Hotspur.

Die beiden Manchester-Vereine pausieren hingegen noch am 1. Spieltag. Da sowohl City als auch United noch bei den Finalturnieren der euopäischen Wettbewerbe vertreten waren, steigen sie später ins Ligageschehen ein.

Premier League: Alle Begegnungen des 1. Spieltags