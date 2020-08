Tottenham Hotspur im Kadercheck: Wie sehen Jose Mourinhos neue Spurs aus?

Jose Mourinho geht in seine erste volle Saison als Trainer von Tottenham Hotspur. Was machte der Klub bisher auf dem Transfermarkt? Wo gibt es noch Bedarf? Und wer soll noch abgegeben werden? Der Kadercheck.

In der vergangenen Premier-League-Saison landete Tottenham auf Tabellenplatz sechs und verpasste damit erstmals seit der Saison 2014/15 die Qualifikation für die Champions League. Die Rückkehr in die Königsklasse ist das erklärte Ziel für die kommende Saison. Zum Auftakt geht es am 12. September zuhause gegen den FC Everton.

Tottenham Hotspur: Die Situation im Tor

Personal: Hugo Lloris (Vertrag bis 2022), Joe Hart (Vertrag bis 2022), Paulo Gazzaniga (Vertrag bis 2022), Alfie Whiteman (Vertrag bis 2022)

Abgänge: Michel Vorm (vereinslos)

Zugänge: Hart (ablösefrei vom FC Burnley)

Fragezeichen: -

Kandidaten: -

Hugo Lloris (33) ist als Kapitän und jahrelanger Stammkeeper im Tor von Tottenham unumstritten. Dahinter steht ein Duell zwischen Paulo Gazzaniga (28) und dem neuverpflichteten Joe Hart (33) um die Rolle des Ersatzmannes an.

Der Argentinier Gazzaniga stand in der vergangenen Saison wochenlang im Tottenham-Tor, als Lloris wegen einer Schulterverletzung ausfiel. Fehlerfrei blieb er dabei aber nicht immer: In 25 Pflichtspielen bewahrte er nur fünfmal eine weiße Weste und kassierte insgesamt 33 Gegentore.

Sein Rivale um den Posten als Ersatzmann ist der ehemalige englische Nationalkeeper Hart, der in der vergangenen Saison lediglich bei drei Pokalspielen für den FC Burnley zum Einsatz kam. Er wechselte für zwei Jahre ablösefrei zu Tottenham - und gab sich bei seiner Vorstellung betont demütig: "Ich bin hier, um dem Team zu helfen - egal ob auf oder neben dem Platz." Wohl eher zweiteres.

Kaum Einsatzchancen hat der 21-jährige Alfie Whiteman, der im März von der Reserve zur Profimannschaft hochgezogen wurde.