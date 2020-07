Premier League: Tottenham Hotspur - FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 35. Spieltag der Premier League kommt es zum Stadtderby im Londoner Norden. Tottenham und Arsenal treten im direkten Duell im Rennen um einen Europapokalplatz gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Derby im TV und Livestream sehen könnt sowie im Liveticker informiert bleibt.

Tottenham Hotspur - FC Arsenal: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das North London Derby findet im Tottenham Hotspur Stadium statt. Mit einer Kapazität von 62.214 Zuschauern ist die Heimstätte der Spurs das zweitgrößte Stadion der Premier League. Selbstverständlich bleibt die Arena wegen der Coronakrise aber nach wie vor leer.

Anstoß der Partie ist um 17.30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist der FIFA-Schiedsrichter Michael Oliver.

Tottenham - Arsenal: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in der laufenden Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17 Uhr mit der Übertragung der Partie. Kommentiert wird das Spiel von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Das Spiel wird außerdem auch im Livestream via Sky Go übertragen. Solltet Ihr kein Kunde von Sky sein, aber das Spiel dennoch im Stream sehen wollen, gibt es die Möglichkeit, via Sky Ticket einen Tagespass für die Partie zu erwerben.

Premier League: Spurs - Arsenal heute im Liveticker

Die Begegnung der Londoner Traditionsklubs könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Somit verpasst Ihr kein Highlight des Derbys. Hier kommt Ihr zum Liveticker der Partie.

Tottenham - Arsenal: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Jose Mourinho und Mikel Arteta ihre Mannschaften auf den Rasen schicken:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Sissoko, Winks, Lo Celso - Lucas, Kane, Son

Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Sissoko, Winks, Lo Celso - Lucas, Kane, Son Arsenal: Martinez - Mustafi, Luiz, Kolasinac - Bellerin, Xhaka, Ceballos, Tierney - Saka, Lacazette, Aubameyang

Premier League: Die Tabelle mit Arsenal und Tottenham

Beide Londoner Vereine haben noch Chancen auf den Europapokal.