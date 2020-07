Premier League: Sterling-Doppelpack! Manchester City schießt FC Watford ab

Manchester City hat am 37. Spieltag der Premier League mit 4:0 (2:0) gegen Abstiegskandidat FC Watford gewonnen. Die Hornets sind nun auf Schützenhilfe des FC Arsenal angewiesen. Die Gunners gastieren beim aktuellen Tabellen-18. Aston Villa (jetzt im LIVETICKER).

FC Watford - Manchester City 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Sterling (31.), 0:2 Sterling (40.), 0:3 Foden (63.), 0:4 Laporte (66.)

Bes. Vorkommnis: Sterling verschießt Foulelfmeter gegen Foster (40./ManCity)

Pure Dominanz und ein Torschussverhältnis von 26:3. Der bereits feststehende Vizemeister Manchester City ließ dem Abstiegskandidaten FC Watford keine Chance.

Raheem Sterling war maßgeblich am hohen Sieg der Skyblues beteiligt. Der Engländer erzielte zunächst den Führungstreffer. Den Elfmeter vor dem 2:0 holte er selbst gegen Will Hughes heraus. Zwar scheiterte er zunächst an Watfords Torhüter Ben Foster, setzte jedoch nach und schob den abgeprallten Ball locker über die Linie.

Das 3:0 durch Phil Foden war ebenfalls ein Abstauber-Tor. Auch hier war es Sterling, der Foster zunächst zur Parade zwang. Aymeric Laporte machte nach einem Freistoß von Kevin De Bruyne das 4:0.

Es war bereits das 33. Mal, dass Manchester City unter der Leitung von Pep Guardiola (seit 2016/17 Trainer der Citizens) mindestens vier Tore in einem Ligaspiel erzielte. Das Hinspiel gegen Watford hatte City im Etihad Stadium sogar mit 8:0 gewonnen.

Durch die hohe Niederlage gerät Watford im Abstiegskampf nochmal in Bedrängnis. Die Hornets haben zwar drei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-18. Aston Villa. Mit einem Sieg gegen Arsenal (jetzt im LIVETICKER) würden die Villans jedoch an Watford vorbeiziehen und die Abstiegsränge verlassen.

Die Tabelle der Premier League