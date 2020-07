Premier League live: Tottenham Hotspur gegen Leicester City heute im TV, Livestream und Liveticker

Der vorletzte Spieltag der englischen Premier League ist bereits gestern angebrochen, heute treffen Tottenham Hotspur und Leicester City im Kampf um die internationalen Ränge aufeinander. SPOX gibt Euch alle Infos zu Euren Anlaufstellen im TV, Livestream und Liveticker.

Darüber hinaus bekommt Ihr einen Überblick über den 37. Spieltag und die aktuelle Tabellensituation in der Premier League.

Premier League live, Tottenham - Leicester: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Gekickt wird heute im leeren Tottenham Hotspur Stadium in London. Ab 17 Uhr geht es dort rund, Schiedsrichter Anthony Taylor pfeift die Begegnung.

PL live: Tottenham Hotspur - Leicester City heute im TV, Livestream

Im Free-TV laufen leider keine Spiele der englischen Premier League, die Rechte daran besitzt in dieser Saison Sky. Dort könnt Ihr ein paar Minuten vor Anpfiff im TV oder Livestream via Sky Go einschalten, kommentiert wird die Partie von Toni Tomic.

Weiteren europäischen Spitzenfußball findet Ihr bei DAZN. Egal, ob Champions League, Europa League, Serie A, La Liga oder Ligue 1 - beim Streamingdienst werdet Ihr fündig. Das ganze Programm könnt Ihr hier kostenlos für 30 Tage testen, ein Abonnement kostet entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Premier League: Tottenham gegen Leicester im Liveticker auf SPOX

Keine Zeit oder Lust, Euch die gesamte Partie live und in voller Länge anzusehen? Dann greift einfach zu unserem Liveticker. So bleibt Ihr über alle Geschehnisse auf dem Rasen informiert.

Premier League, Spielplan: Der 37. Spieltag im Überblick

Bereits gestern haben Norwich City und der FC Burnley den Spieltag eröffnet, der Großteil der Spiele steht aber noch aus. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 18.07. 18.30 Uhr Norwich City FC 0:2 Burnley FC 19.07. 15 Uhr AFC Bournemouth -:- Southampton FC 19.07. 17 Uhr Tottenham Hotspur -:- Leicester City FC 20.07. 19 Uhr Brighton & Hove Albion -:- Newcastle United 20.07. 19 Uhr Sheffield United -:- Everton 20.07. 21.15 Uhr Wolverhampton Wanderers -:- Crystal Palace FC 21.07. 19 Uhr FC Watford -:- Manchester City 21.07. 21.15 Uhr Aston Villa -:- Arsenal 22.07. 19 Uhr Manchester United -:- West Ham United 22.07. 21.15 Uhr Liverpool -:- Chelsea

PL live: Voraussichtliche Aufstellungen von Tottenham und Leicester

So könnten die beiden Klubs von Jose Mourinho und Brendan Rodgers heute auflaufen:

Tottenham: Lloris - Davies, Alderweireld, Sanchez, Aurier - Winks, Sissoko, Lo Celso - Son, Lucas Moura, Kane

Lloris - Davies, Alderweireld, Sanchez, Aurier - Winks, Sissoko, Lo Celso - Son, Lucas Moura, Kane Leicester: Schmeichel - Morgan, Evans, Bennett - Ndidi, Gray, Tielemans, Justin - Barnes, Perez - Vardy

© imago images

Premier League live: Zahlen und Fakten zu Tottenham und Leicester

Durch 10 Punkte aus den vergangenen vier Partien haben sich die Spurs noch einmal an die internationalen Ränge herangekämpft - nur ein Punkt trennt sie von der Europa League.

Leicester hatte vor allem auswärts mit Formproblemen zu kämpfen. In den letzten sieben Begegnungen in der Ferne gelang den Foxes kein Sieg.

Historisch hat Tottenham mit 41:32 Siegen die Nase vorn, das Hinspiel in der aktuellen Saison entschied Leicester jedoch zuhause mit 2:1 für sich.

Premier League, 37. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Leicester braucht zwei Spieltage vor Schluss dringend einen Sieg, um im Fernduell um den letzten Champions-League-Platz Manchester United auf Distanz zu halten. Tottenham hofft noch auf den Einzug in die Europa League. So sieht die Tabelle aktuell aus: