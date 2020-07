Premier League: FC Watford gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem Torfest in der Hinrunde treffen am 37. Spieltag der Premier League am heutigen Dienstag erneut der FC Watford und Manchester City aufeinander. SPOX verrät Euch alles Wissenswerte zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Premier League live, FC Watford - Manchester City: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Wie gewohnt bestreitet der FC Watford auch sein heutiges Heimspiel gegen Manchester City an der Vicarage Road. Schiedsrichter Michael Oliver wird das Duell um 19 Uhr anpfeifen.

Premier League: FC Watford - Manchester City heute live im TV, Livestream

Eure einzige Möglichkeit, die Premier League im deutschsprachigen Raum live zu sehen, ist Sky. Der Pay-TV-Sender strahlt die Partie zwischen Abstiegskandidaten Watford und Manchester City in voller Länge aus. Los geht's beim Pay-TV-Sender um 18.50 Uhr mit den Vorberichten. Holger Pfandt wird die Geschehnisse auf dem Feld für Euch kommentieren, alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr das Programm auch via Sky Go verfolgen.

Premier League: FC Watford gegen Manchester im Liveticker auf SPOX

Immer auf dem Laufenden bleibt Ihr auch mit unserem Liveticker zum Spiel. Falls Ihr noch mehr Live-Berichterstattung von der Premier League sucht, klickt einfach mal in unseren Ticker-Kalender durch.

Premier League, Spielplan: Der 37. Spieltag im Überblick

Hier sind alle bisherigen Ergebnisse des 37. Spieltags in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 18.07. 18.30 Uhr Norwich City FC 0:2 Burnley FC 19.07. 15 Uhr AFC Bournemouth 0:2 Southampton FC 19.07. 17 Uhr Tottenham Hotspur 3:0 Leicester City FC 20.07. 19 Uhr Brighton & Hove Albion 0:0 Newcastle United 20.07. 19 Uhr Sheffield United 0:1 Everton 20.07. 21.15 Uhr Wolverhampton Wanderers 2:0 Crystal Palace FC 21.07. 19 Uhr FC Watford -:- Manchester City 21.07. 21.15 Uhr Aston Villa -:- Arsenal 22.07. 19 Uhr Manchester United -:- West Ham United 22.07. 21.15 Uhr Liverpool -:- Chelsea

Premier League live: Zahlen und Fakten zu Watford und ManCity

Nach dem Hinspiel dürfte sich der FC Watford nicht allzu sehr auf die Begegnung gegen City freuen. Im Etihad Stadium wurde der Verein mit 0:8 abgefertigt.

Auch heute sind die Aussichten für Watford nicht allzu rosig. Manchester zeigt sich seit der Rückkehr der Premier League in England in bestechender Form, gewann sechs der jüngsten acht Ligaspiele, darunter ein 4:0 gegen den FC Liverpool.

Das Heimteam verlor fünf von sieben Spielen, konnte allerdings zuletzt durch Erfolge über Norwich und Newcastle die Abstiegsränge vorerst hinter sich lassen.

Premier League, 37. Spieltag: Die Tabelle vor den Dienstagsspielen

Für Manchester City kann sich kurz vor Ende der englischen Saison nicht mehr viel tun, die Vizemeisterschaft haben die Citizens sicher. Für den FC Watford hingegen könnte der Ausgang der heutigen Partie im Abstiegskampf entscheidend sein.