Die Saison in der Premier League neigt sich dem Ende entgegen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann der letzte Spieltag stattfindet und wie Ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für einige Mannschaften geht es nach diesem Spieltag aber noch nicht in die Sommerpause. Ab Anfang August finden sowohl die Finalturniere der Champions League und Europa League (live auf DAZN) statt.

Premier League: Wann findet der letzte Spieltag statt?

Der 38. und damit letzte Spieltag der Premier-League-Saison findet am Sonntag, 26. Juli, statt. Alle Spiele werden gleichzeitig um 17 Uhr deutscher Zeit (16 Uhr englischer Zeit) angepfiffen.

Premier League: Diese Spiele finden am letzten Spieltag statt

Heim Gast Arsenal FC Watford Burnley FC Brighton & Hove Albion Chelsea Wolverhampton Wanderers Crystal Palace FC Tottenham Hotspur Everton AFC Bournemouth Leicester City FC Manchester United Manchester City Norwich City FC Newcastle United Liverpool Southampton FC Sheffield United West Ham United Aston Villa

© imago images / PA Images

Premier League: Diese Entscheidungen können am letzten Spieltag fallen

Die Meisterschaft ist bereits seit geraumer Zeit entschieden. Am letzten Spieltag können trotzdem noch einige Entscheidungen fallen:

Champions League/Europa League:

Drei Mannschaften kämpfen um die verbliebenen Plätze in der Champions League. Für die Europa League qualifiziert sich nur der Fünftplatzierte. Die beste Ausgangslage hierbei hat der FC Chelsea. Den Blues reicht ein Unentschieden, um sicher nächste Saison in der Champions League zu spielen. Sollte das Team von Frank Lampard verlieren, darf es im Spiel Leicester vs. Manchester United kein Remis geben.

Leicester und Manchester United spielen im direkten Duell den anderen CL-Platz bzw. den EL-Platz aus. Manchester United muss gewinnen, um an Leicester vorbeizuziehen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 3. FC Chelsea 36 64:49 15 63 4. Leicester City 37 67:39 28 62 5. Manchester United 36 63:35 28 62

Abstieg:

Für Norwich City ist der Abstieg bereits besiegelt. Das Team von Trainer Daniel Farke sammelte nur 21 Punkte. Die anderen beiden Absteiger (in England gibt es keine Relegation) stehen noch nicht fest. Mit AFC Bournemouth, FC Watford, Aston Villa und West Ham United stehen noch vier Teams in der Verlosung. West Ham hat allerdings das beste Torverhältnis und ist daher unter normalen Umständen gerettet. Nur bei einer 0:7-Niederlage würde sich Aston Villa vorbeischieben.

AFC Bournemouth steigt nicht ab, wenn:

man gegen Everton gewinnt und Watford sowie Aston Villa verlieren.

FC Watford steigt nicht ab, wenn:

man gegen Arsenal einen Punkt holt und Villa verliert.

man gegen Arsenal gewinnt und Villa maximal Unentschieden spielt.

man gegen Arsenal verliert, Bournemouth nicht gewinnt und Villa höher verliert.

Aston Villa steigt nicht ab, wenn:

man gegen West Ham gewinnt.

man gegen West Ham unentschieden spielt und Bournemouth nicht gewinnt.

man gegen West Ham verliert, Bournemouth nicht gewinnt und Watford keinen Punkt holt oder höher verliert.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 16. West Ham United 36 47:60 -13 37 17. Aston Villa 37 40:66 -26 34 18. FC Watford 37 34:61 -27 34 19. AFC Bournemouth 37 37:64 -27 31 20. Norwich City 37 26:70 -44 21

Wo kann ich die Premier League im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Premier League gesichert. Bereits eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld.

Ab 16.50 Uhr beginnt Sky mit der Übertragungen von allen Einzelspielen. Eine Konferenzschaltung gibt es allerdings nicht.

Solltet Ihr Sky-Kunde sein, könnt Ihr die Partien auch via SkyGo im Livestream sehen. Falls Ihr Euch diesen Spieltag ohne Sky-Abo ansehen wollt, könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Monatspass holen.

Premier League im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu jedem Spiel der Premier League einen Liveticker an. Schon gewusst? SPOX hat täglich zahlreiche Liveticker im Angebot.

Die Tabelle der Premier League