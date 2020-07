Premier League, Ausgangslage: Wie viele Teams qualifizieren sich für die Champions League?

Nur noch ein Spieltag steht in der Premier League an, im Kampf um die letzten Champions-League-Plätze wird es noch einmal heiß hergehen. Welche Teams noch eine Chance auf die Champions League haben, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Außerdem erfahrt Ihr hier alles zur Übertragung der Premier League im TV und Livestream.

Premier League: Wann findet der letzte Spieltag statt?

Am Sonntag, den 26. Juli, fallen in Englands höchster Spielklasse die letzten Entscheidungen der Saison. Um 17 Uhr deutscher Zeit werden die Partien des 38. Spieltags parallel angepfiffen.

Premier League: Wie viele Teams qualifizieren sich für die Champions League?

Wie in Deutschland gibt es auch in der Premier League vier Starplätze für die Königsklasse. Zwei davon sind schon seit einiger Zeit an Meister Liverpool und Vizemeister Manchester City vergeben.

Im Rennen um die übrigen beiden Tickets sind Manchester United, der FC Chelsea und Leicester City. Wer in die Champions League einziehen wird, entscheidet sich dieses Jahr im direkten Duell - United und Leicester treffen am letzten Spieltag der Saison noch einmal aufeinander. Dank eines Punktes Vorsprung würde Manchester ein Unentschieden bereits sicher reichen, ebenso wie dem FC Chelsea, der nur durch eine Niederlage noch auf den Europa-League-Rang verwiesen werden könnte.

So sieht der Kampf um die vier CL-Plätze aktuell aus:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 37 82:32 50 96 2. Manchester City 37 97:35 62 78 3. Manchester United 37 64:36 28 63 4. FC Chelsea 37 67:54 13 63 5. Leicester City 37 67:39 28 62

Premier League: Der 38. Spieltag live im TV und Livestream

TV-Heimat der Premier League ist auch in dieser Saison Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Partien live und in voller Länge sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go.

Die Vorberichte mit Florian Schmidt-Sommerfeld starten eine Stunde vor Anstoß, ab 16.50 Uhr übernehmen die Kommentatoren der jeweiligen Einzelspiele. Anders als in der Bundesliga wird es hier jedoch keine Konferenzschaltung geben.

Premier League: Der 38. Spieltag im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX müsst Ihr das Duell um die Königsklasse nicht verpassen. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle Begegnungen des 38. Spieltags, hier geht es zum Kracher zwischen Manchester und Leicester.

Premier League: Die Partien des 38. Spieltags im Überblick

Nicht nur weiter oben, auch im Abstiegskampf geht es an diesem Spieltag heiß her. Mit dem FC Watford, AFC Bournemouth, Aston Villa und West Ham United versuchen vier Mannschaften noch, die drohende zweite Liga abzuwenden.

Das sind alle ausstehenden Spiele:

Heim Gast Arsenal FC Watford Burnley FC Brighton & Hove Albion Chelsea Wolverhampton Wanderers Crystal Palace FC Tottenham Hotspur Everton AFC Bournemouth Leicester City FC Manchester United Manchester City Norwich City FC Newcastle United Liverpool Southampton FC Sheffield United West Ham United Aston Villa

Premier League: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag