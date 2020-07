Premier League, 34. Spieltag: Tottenham-Remis wird von schwerer Verletzung überschattet

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Teilnahme an der Europa League erneut einen Dämpfer kassiert. Die Spurs kamen beim AFC Bournemouth nicht über ein 0:0 hinaus. Das Spiel wird jedoch von der schweren Verletzung von AFC-Profi Adam Smith überschattet.

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 0:0

Es war die 55. Minute, als Bournemouths Rechtsverteidiger Smith mit Tottenhams Ben Davies zusammenprallte. Smith blieb zunächst regungslos liegen, Sanitäter behandelten den 29 Jahre alten Engländer acht Minuten lang, ehe sie ihn vom Platz trugen. Für Smith kam Jack Stacey in die Partie. Eine Diagnose steht noch aus.

Fußballerisch boten die beiden Teams schwere Kost. Die Spurs, die nun zwei Punkte hinter EL-Quali-Platz sieben liegen, schossen kein einziges Mal auf das Tor von Aaron Ramsdale. Stürmerstar Harry Kane hatte seinen ersten Ballkontakt in des Gegners Strafraum erst in der 78. (!) Minute.

In der 90. Minute traf Bournemouth zur Führung. Das Tor zählte jedoch nicht, da Joshua King beim Schuss von Callum Wilson den Ball mit der Hand berührte. In der 96. Minute scheiterte Harry Wilson freistehend knapp an Hugo Lloris.

Am Ende war Tottenham mit dem 0:0 sogar noch gut bedient. Für die Cherries ist der Punkt beinahe schon zu wenig. Immerhin: Bis zum rettenden Ufer sind es nur noch drei Punkte.

FC Everton - FC Southampton 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Ings (31.), 1:1 Richarlison (43.)

Der ehemalige Liverpooler Danny Ings brachte die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl in Führung. Es war sein elfter Auswärtstreffer in dieser Saison - in dieser Statistik ist er Liga-Spitzenreiter.

Lange hielt die Führung der Saints nicht. Richarlison glich nur zwölf Minuten später aus - mit seinem 30. Tor in der Premier League. Damit ist er der erst fünfte Brasilianer, der diese Marke knackte (Firmino: 56 Tore, Coutinho: 41, Gabriel Jesus: 38, Willian: 37).

