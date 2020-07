Premier League: Manchester United gegen West Ham United heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen Manchester United und West Ham United. Um was geht es für beide Mannschaften? Wo könnt Ihr die Partie im TV und Livestream sehen? SPOX beantwortet Euch diese Fragen.

Manchester United hat am Sonntag das Halbfinale im FA Cup mit 1:3 gegen den FC Chelsea verloren. Für West Ham lief es da schon besser. Die Hammers setzten sich mit 3:1 gegen den direkten Konkurrenten aus Watford durch und schafften sich somit ein Polster im Abstiegskampf.

Manchester United vs. West Ham United: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den beiden Teams wird heute um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsort für diese Premier-League-Begegnung ist das Old Trafford im Herzen von Manchester. Wie in England üblich werden die Spieler vor leerer Kulisse stattfinden.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel heute leiten:

Schiedsrichter: Paul Tierney

Paul Tierney Assistenten: Ian Hussin, Darren Cann

Ian Hussin, Darren Cann Vierter Offizieller: Mike Dean

Mike Dean Ersatz-Schiedsrichter: Natalie Aspinall



Natalie Aspinall VAR: Peter Banks

Peter Banks VAR-Assistent: Peter Kirkup

© imago images / PA Images

Manchester United gegen West Ham heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Duell live im TV zu verfolgen, bietet Sky. Der Pay-TV Sender besitzt in diesem Jahr die Rechte an der Premier League und zeigt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport 1 HD.

Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt um 18.50 Uhr. Kommentator Hannes Herrmann wird Euch durch die Übertragung führen.

Zusätzlich bietet der Bezahlsender für alle Kunden einen Livestream via SkyGo. Mittels SkyTicket kann außerdem ein Tagespass erworben werden.

Manchester United vs. West Ham: Die Premier League heute im Liveticker verfolgen

Falls Ihr unterwegs seid und Euer Datenvolumen nicht für eine Livestream-Übertragung ausreicht oder Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr mit dem SPOX-Liveticker live dabei sein. SPOX bietet täglich zahlreiche Liveticker zu Events aus der Sport-Welt an.

Manchester United gegen West Ham United - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: De Gea - Bailly, Maguire, Lindelöf - Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Williams - Fernandes - James, Rashford

De Gea - Bailly, Maguire, Lindelöf - Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Williams - Fernandes - James, Rashford West Ham United: Fabianski - Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell - Soucek, Rice - Bowen, Noble, Fornals - Antonio

Manchester United gegen West Ham: Die vergangenen Duelle

Überraschend gewann West Ham das Hinspiel in dieser Saison. Beim 2:0-Erfolg schossen Andrij Yarmolenko und Aaron Cresswell die Tore. Bereits das Heimspiel in der vergangenen Saison entschied West Ham für sich.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 22.09.2019 2:0 Premier League 13.04.2019 2:1 Premier League 29.09.2018 3:1 Premier League 10.05.2018 0:0 Premier League 13.08.2017 4:0

© imago images / Paul Marriott

Premier League: Die Tabelle

Manchester United kann mit einem Sieg über West Ham auf den vierten Platz springen, der für die Champions League ausreichen würde. Am letzten Spieltag folgt das direkte Duell gegen Konkurrent Leicester City.

West Ham dagegen hat so gut wie den Klassenerhalt erreicht. Bei noch zwei ausstehenden Spielen liegen die Hammers sechs Punkte über dem Strich. Zudem ist das Torverhältnis der Londoner wesentlich besser als das der direkten Konkurrenz.